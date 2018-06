Mondiali 2018, la Germania in coro: "In molti ci vogliono fuori"

Questi spacciatori sono molto ingenui e non vanno ammirati: ora sono in galera.

All'interno delle repliche del trofeo le forze dell'ordine hanno trovato circa 20 kg di marijuana, 10 di cocaina e 1800 dosi di un mix di crack e cocaina conosciuta come "Paco", oltre a 400,000 pesos argentini in contanti tutti fatti circolare sfruttando le vendite dei gadget legati ai Mondiali 2018. A riguardo ha parlato Cristian Ritondo , ministro della sicurezza.

La febbre dei Mondiali in Russia non travolge soltanto i tifosi ma anche chi se ne vuole approfittare. È questo il caso si un piccolo gruppo di narcotrafficanti (4 uomini e 2 donne) che è stato fermato nelle ultime ore in Argentina.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK