Nei giorni scorsi era circolata la possibilità di vedere Burruchaga sulla panchina dell'Albiceleste ma secondo Marca il presidente federale Tapia avrebbe respinto con forza la proposta dei calciatori . Sampaoli sarà in panchina nella partita decisiva per il proseguo dei Mondiali contro la Nigeria (e si spera anche oltre). Anche se ormai è chiaro che lo spogliatoio dell'Argentina sia una polveriera.

Oramai siamo ufficialmente al muro contro muro: la situazione in casa dell'Argentina durante i Mondiali di Russia 2018 è degenerata considerevolmente dopo le prime due partite e in particolare dopo la clamorosa sconfitta contro la Croazia che sembrava aver virtualmente eliminato Messi e compagni.

