Dopo il gol di Kroos in pieno recupero alcuni componenti della panchina della Germania hanno esultato provocando i rivali. Dopo le accuse la DFB chiede scusa.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Germania-Svezia non finisce più. Non finisce perché le emozioni sono tante e per assorbirle ci vuole tempo, non finisce perché dopo i 5 minuti di recupero l'arbitro ha deciso di far continuare a giocare, non finisce perché il gol di Kroos ha stravolto gli scenari di questi Mondiali 2018 e non finisce perché le polemiche che sono scaturite da quella rete lasciano strascichi evidenti.

L'esultanza dei tedeschi al gol di Kroos è stata incontenibile. I giocatori sono andati sotto la curva per abbracciare i tifosi. Chi stava in panchina ha invaso il campo. Poi però ci sono anche alcuni membri dello staff. Georg Behlau e Uli Voigt hanno esultato provocando la panchina della Svezia. Behlau fa parte della DFB, le federazione tedesca, organizza gli spostamenti della nazionale a questi Mondiali 2018 mentre Voigt è il capo ufficio stampa della federazione tedesca.

Due pezzi grossi, anche se non direttamente collegati allo staff di Low. Sono però uomini con responsabilità, ricoprono ruoli importanti, dovrebbero mantenere sempre un certo aplomb e restare professionali. Ieri non ci sono riusciti e hanno sbattuto in faccia agli avversari la propria gioia.

Bild Il parapiglia scoppiato a dopo il gol di Kroos

Mondiali 2018, la Svezia accusa la Germania: "Irrispettosi"

La tensione era tanta, il gol arrivato al 95' ha davvero evitato alla Germania una bruttissima figura. La spedizione ai Mondiali 2018 sarebbe stata la più fallimentare di sempre per i tedeschi. Questo ovviamente non giustifica esultanze provocatorie, e infatti la panchina della Svezia se l'è presa. Ci sono stati alcuni spintoni, sono volate parole grosse. Niente di grave, ma sicuramente un episodio spiacevole.

Il tecnico della Svezia, Janne Andersson, che si è visto sfuggire la qualificazione all'ultimo minuto si è lamentato proprio per l'atteggiamento dei tedeschi presenti in panchina:

Bisognerebbe rispettare l'avversario con cui si è combattuto per 95 minuti.

Forsberg, lo svedese in forza al Lipsia, si è arrabbiato e ha ribadito il concetto già espresso dal suo allenatore:

Un comportamento schifoso, hanno mancato di rispetto.

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018

A mezzanotte e 6 minuti la DFB ha provato a risolvere la situazione e ha chiesto scusa attraverso il profilo ufficiale di twitter:

È stata una partita emozionante. Alla fine alcune manifestazioni di gioia rivolte alla panchina svedese sono state eccessive. Non è questo il nostro stile. Per questo ci siamo scusati con gli svedesi.

La verità però è che Germania-Svezia non finisce più. Il gol di Kroos è troppo pesante per passare inosservato.