Inghilterra-Panama, Giappone-Senegal e Polonia-Colombia ci faranno compagnia in questa domenica. Ecco la programmazione completa e dove vedere le partite.

0 condivisioni

36 minuti fa

A scendere in campo quest'oggi saranno due squadre del gruppo G, Inghilterra e Panama, e tutte e quattro le Nazionali del gruppo H. L'undicesima giornata dei Mondiali 2018 si apre alle ore 14 con il match tra la nazionale inglese e quella panamense, in scena allo Stadio Niznij Novgorod. Quest'ultima ha fatto il suo esordio assoluto nel campionato mondiale di calcio lo scorso 18 giugno nella sfida contro il Belgio persa per 3 a 0.

Diciamo che non è stato proprio un debutto indimenticabile, a differenza della selezione del ct. Gareth Southgate. Buona la prima, infatti, per la squadra inglese in questa 21esima edizione della Coppa del Mondo che, grazie alla doppietta di Harry Kane e ai tre punti conquistati nel primo turno contro la Tunisia, condivide il primo posto in classifica proprio con la nazionale belga.

A seguire, alle ore 17, ci sarà la gara Giappone-Senegal.

A sorpresa le due nazionali condividono la testa del girone H. Merito delle inaspettate vittorie conquistate, rispettivamente, contro la Colombia e la Polonia. Proprio queste ultime due si affronteranno nel match serale e chiuderanno questa giornata dei Mondiali. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare la vittoria e fare bottino pieno per così continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Non proprio la situazione che ci si aspettava da questo girone. La partita andrà di scena alla Kazan Arena a partire dalle ore 20.

Getty Images

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, domenica 24 giugno, in TV e in streaming

In Russia quest'oggi si chiuderà la seconda parte dei gironi della 21esima edizione dei Mondiali. Avremo in questo modo a disposizione il quadro completo dei gruppi per capire già chi potrebbe continuare e chi, invece, potrebbe essere già fuori dalla corsa. A farci compagnia quest'oggi ci saranno tre gare: alle 14 Inghilterra-Panama, alle 17 Giappone-Senegal e alle 20 Polonia-Colombia. Tutti e tre i match saranno visibili in diretta sulle reti Mediaset e in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: