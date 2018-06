Era dal 1990 che non si correva a Le Castellet, ottava tappa del campionato mondiale che partirà domenica 24 giugno alle 16,10 e sarà visibile in diretta su Sky e in differita su TV8.

un'ora fa

Il ritorno alla vittoria di Sebastian Vettel nell'ultimo Gran Premio di Canada - dove peraltro la Ferrari non vinceva da ben 14 anni - è coinciso con un nuovo sorpasso da parte del pilota tedesco nei confronti di Lewis Hamilton, soltanto quinto a Montreal, nella classifica piloti di Formula 1. Adesso Vettel guida con 121 punti, uno in più di quelli collezionati dal rivale britannico della Mercedes e con un certo margine di vantaggio nei confronti di Bottas, Ricciardo e il compagno di scuderia Raikkonen, che seguono rispettivamente con 86, 84 e 68 punti.

Dopo sette prove, dunque, il campionato 2018 di Formula 1 presenta ancora un notevole equilibrio, ma i primi tentativi di fuga potrebbero arrivare già questo domenica nel Gran Premio di Francia, che per l'occasione torna a svolgersi a Le Castellet nel circuito intitolato a Paul Ricard, scopritore e primo distributore del pastis, tipico aperitivo all'anice della zona di Marsiglia, nonché finanziatore della pista. È dal lontano 1990 che le monoposto della massima categoria mondiale non percorrono questi rettilinei.

Si tratterà dunque di una gara tutta da scoprire e quasi inedita per i piloti coinvolti nella corsa al titolo mondiale del 2018. Quella di quest'anno sarà la 15esima volta che Le Castellet - al quale a lungo tempo è stato preferito Magny-Cours - ospiterà il Gran Premio di Francia di Formula 1: nelle precedenti 14 edizioni la Ferrari può vantare appena due vittorie, nel 1975 con Niki Lauda e nel 1990, ultima edizione al Paul Ricard prima di oggi, con Alain Prost, gara che coincise con la centesima vittoria nella storia del Cavallino.

It's a new track for most drivers, so qualifying should be fascinating on Saturday...#FrenchGP pic.twitter.com/8BS8kkoYQE — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

Formula 1, dove vedere il Gran Premio del Canada in TV e in streaming

Come sempre gli appassionati di Formula 1 abbonati a Sky potranno seguire l'intero weekend in diretta e in versione integrale sul canale tematico Sky Sport F1 HD (207 del decoder) comprese le qualifiche di oggi che partiranno alle 16 e la gara di domani, semaforo verde previsto per le 16,10. Oltre che sul canale dedicato, gli abbonati potranno seguire il weekend di motori anche su Sky Sport 1 e su pc, smartphone e tablet tramite l'applicazione Sky Go.

Chi non possedesse un abbonamento alla tv satellitare potrà comunque seguire qualifiche e gara, ma dovrà farlo in differita di qualche ora: TV8 trasmetterà infatti le qualifiche di sabato alle 19 e il Gran Premio di Francia domenica alle 21,15.

Il Gran Premio di Francia in diretta

Venerdì 22 giugno, ore 12 (Sky Sport F1 HD) - Prove libere 1

Venerdì 22 giugno, ore 16 (Sky Sport F1 HD) - Prove libere 2

Sabato 23 giugno, ore 13 (Sky Sport F1 HD) - Prove libere 3

Sabato 23 giugno, ore 16 (Sky Sport F1 HD) - Qualifiche

Domenica 24 giugno, ore 16:10 (Sky Sport F1 HD) - GP di Francia

Il Gran Premio di Francia in differita