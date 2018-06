La stella della selezione centroamericana scatena una vera e propria asta internazionale: Juventus, Real Madrid e Barcellona preparano le offerte.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Il Mondiale, si sa, è spesso campo florido per delle piacevoli sorprese. Alzi la mano infatti chi, dopo ogni rassegna intercontinentale, non ricorda i nomi delle varie sorprese susseguitesi nel corso degli anni e ambitissime sul calciomercato. Da un giovanissimo Cristiano Ronaldo, che giocò una sola partita a Germania 2006, a Landon Donovan e James Rodriguez, rispettivamente outsider e diamante di Sudafrica 2010 e Brasile 2014. In questo 2018, però, a brillare nelle prime due giornate è stata soprattutto la stella di Hirving Lozano, ventiduenne ala messicana in forza al PSV Eindhoven e cercato dalle big d'Europa.

Ora, chi mastica un po' di Eredivisie e gioca spesso a FIFA conoscerà benissimo l'esterno offensivo ex Pachuca: appassionato di film horror e amante degli scherzi, "El Chucky" è stato l'uomo che ha giustiziato a sorpresa la Germania nella prima giornata del gruppo F, risultando decisivo per le sorti di un Messico che ora sogna in grande in terra russa. Lui, d'altronde, è abituato ad imprese importanti: al primo anno in Europa, infatti, ha fatto registrare 34 presenze, 19 gol ed 11 assist tra campionato e coppe con la maglia del PSV. Statistiche messe a referto dalla posizione di esterno, ovviamente. Ecco perché il calciomercato ha acceso i riflettori su di lui.

Real Madrid, Barcellona, Juventus, Inter, Borussia Dortmund, Arsenal e pure Atletico e le due di Manchester. Una vera e propria trafila di pretendenti che neanche alle corti delle principesse medievali, insomma. E ad Eindhoven già si fregano le mani, consci di avere in casa il più grande craque del calcio messicano dopo "El Matador" Luis Hernandez. Difficile che il buon Hirving possa restare ancora in Eredivisie l'anno prossimo: ci sarà soltanto da capire quale club sarà il più lesto a chiudere il colpo in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato: quanto vuole il PSV per Lozano?

Adesso, purtroppo, veniamo alle note dolenti: il giocatore più pagato della storia della Liga messicana - sì, anche più del Chicharito - è esposto nella vetrina della società olandese per una cifra vicina ai 40 milioni. Il possibile esborso, però, potrebbe rivelarsi ancor più oneroso qualora la stella di Lozano continuasse a brillare in questo Mondiale. Il suo agente, che altri non è se non Mino Raiola, sa già di trovarsi di fronte ad un nuovo gioiellino, ragion per cui sta pressando non poco il PSV. La compagine biancorossa, dal suo canto, è pronta a sedersi ad un tavolo di fronte a cifre ritenute congrue.

Is Chucky Lozano heading to Barcelona? pic.twitter.com/gPheBrdtRF — ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2018

Lozano, intanto, non ha affatto negato il suo gradimento per la Liga, snobbando un po' le sirene provenienti da tutti gli altri campionati. Ecco perché questa asta con risvolti thriller - oppure horror, visti i gusti del giocatore - e musiche mariachi potrebbe prendere la strada di un epilogo iberico.