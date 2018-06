Nato a Marina di Gioiosa Jonica, in Calabria, è negli States da quando ha 12 anni. Proprietario di Mediacom, dal 2017 è ai vertici dei New York Cosmos.

0 condivisioni

23 minuti fa di Luca Guerra

Quello in corso rischia di essere il weekend più importante nella storia recente del Milan: non solo perché il club rossonero attende di conoscere l'entità della sanzione UEFA che sarà resa nota nella giornata di lunedì - con possibile esclusione dalle competizioni europee per un anno - ma anche (e soprattutto) perché negli Stati Uniti si lavora per definire una trattativa per ingresso di un nuovo socio ne club, avviata in sordina con il gruppo capitanato da Rocco Commisso.

Evidenti radici italiane tradite dal nome, Commisso è il nome nuovo nella scalata al club rossonero, che sta cercando di evitare il passaggio dalla proprietà cinese al Fondo Elliott: per farlo, sarà necessario che il Milan restituisca entro 10 giorni lavorativi i 32 milioni che il fondo statunitense ha sborsato dopo il mancato versamento per l'aumento di capitale da parte di Yonghong Li.

Da giorni David Han Li si trova a New York in compagnia di legali e advisor finanziari. Obiettivo primario: delineare il futuro societario e sportivo del Milan. Dopo l'irruzione sulla scena della famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, e l'ipotesi che conduceva al nome di un altro imprenditore americano come Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, ecco venir fuori la trattativa con Commisso, al momento in vantaggio grazie al sostegno di Goldman Sachs.

Getty Images Milan, l'era Yonghong Li a un punto di non ritorno: pronto Rocco Commisso

Milan, corsa contro il tempo per restituire 32 milioni al Fondo Elliott

Restituire 32 milioni di euro entro 10 giorni lavorativi, onde evitare che il Fondo Elliott eserciti il suo pegno e diventi di fatto proprietario del Milan. Una missione non semplice, per la quale David Han Li e collaboratori stanno lavorando nella sede della Goldman Sachs a New York. A differenza della sentenza UEFA attesa lunedì, per delineare con certezza nome e struttura societaria di chi guiderà la società rossonera nel futuro occorrerà qualche giorno in più. In pole oggi c'è Rocco Commisso.

Getty Images Suso, uno dei gioielli del calciomercato Milan: anche lui attende chiarezza dalla società

Tifoso ed esperto di media, chi è Rocco Commisso

Origini in Italia, passato e presente ben saldo negli Stati Uniti d'America. Rocco Commisso è il nome misterioso che ha già studiato e visionato i conti del Milan: innamorato del calcio, sostenitore del sacrificio - ha cominciato a lavorare all'età di 15 anni per pagarsi gli studi - Commisso ha dato vita ad un viaggio partito nel 1949 da Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, e passato per una laurea alla Columbia University. Oggi l'imprenditore italo-americano è il proprietario di Mediacom, società con base a New York e quinto gruppo di TV via cavo in America.

Gruppo composto da ben 4000 dipendenti, Mediacom è la punta apicale di un business che ha portato Commisso a godere di un patrimonio stimato in 4,5 miliardi di dollari dalla rivista Forbes a 23 anni dalla fondazione dell'azienda. Carriera professionale avviata nel settore bancario, l'imprenditore interessato al Milan è stato anche Chief Financial Officer della Cablevision Industries, ceduta nel 1995 alla Time Warner, mentre nel calcio è già entrato nel gennaio 2017 come azionista di maggioranza di un club: i New York Cosmos, club che 40 anni fa cercava di lanciare il calcio negli Usa, oggi nella NASL statunitense. Aveva provato a cambiare la concezione di questo sport negli Stati Uniti, proponendo l'introduzione di retrocessioni e promozioni, e ora potrebbe provare a farlo in Italia, con uno dei club più titolati e blasonati al mondo.