Mondiali, fair play di Thiago Silva: insultato da Neymar

Il capitano della Seleção ha raccontato di esser stato insultato dal compagno di squadra per un gesto di fair play fatto contro la Costa Rica: "Il suo comportamento mi rattrista".

un'ora fa

Essere insultato per un gesto di fair play. È successo a Thiago Silva durante Brasile-Costa Rica, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Precisamente al minuto 83, quando il risultato era ancora sullo 0-0 e i giocatori del ct Oscar Ramirez facevano di tutto per fermare il gioco e mantenere il pareggio.

Quando per l'ennesima volta due calciatori dei Ticos restano a terra e il pallone viene messo in fallo laterale, Thiago Silva non ci pensa un attimo e alla ripresa del gioco restituisce la sfera agli avversari nonostante il tempo stringa e i verdeoro non possano permettersi un altro pareggio dopo quello all'esordio contro lo Svizzera.

In quel momento il centrale del PSG viene insultato e si gira. Chi c'è alle sue spalle? Neymar, tra i giocatori più nervosi in campo e fresco di ammonizione ricevuta per proteste. A raccontare l'episodio a Globoesporte è lo stesso Thiago Silva: