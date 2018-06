Mondiali, il ct dell'Islanda a Sigurdsson: “Sei Pelè e farai 3 gol”

Il difensore del Rostov era in stato confusionale dopo un colpo ricevuto alla testa e il commissario tecnico gli ha detto: “Ti chiami Pelè e segnerai tre gol".

2 ore fa

Ai Mondiali di Russia 2018 c'è anche il leggendario Pelè. O meglio, un giocatore che per qualche minuto ha creduto davvero di esserlo. La colpa - o il merito, dipende dai punti di vista - è del commissario tecnico dell'Islanda Heimir Hallgrimsson.

Ma facciamo un passo indietro e torniamo a Nigeria-Islanda, seconda giornata del Gruppo D che ha visto le Super Aquile trionfare per 2-0 grazie alla doppietta di Musa. Proprio il man of the match si è scontrato nel primo tempo con Ragnar Sigurdsson che ha avuto la peggio.

Nella ripresa il difensore del Rostov è stato costretto a lasciare il campo per il colpo alla testa ricevuto che lo ha portato in uno stato confusionale. Per qualche minuto il giocatore ha faticato a ricordare cosa fosse successo, ad aiutarlo - a modo suo - ci ha pensato il tecnico Hallgrimsson che a Globoesporte ha raccontato:

Gli abbiamo detto "Ti chiami Pelè e segnerai tre gol nella prossima partita"

Ora non resta che aspettare il 26 giugno per Islanda-Crozia.