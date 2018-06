L'esterno della Juventus si è fermato per un problema alla coscia e sarà costretto a saltare la delicatissima sfida contro la Serbia in programma il 27 giugno.

59 minuti fa

Brutte notizie per il commissario tecnico del Brasile Tite che perde Douglas Costa per la sfida contro la Serbia valida per l'ultima giornata del Gruppo E dei Mondiali di Russia 2018. L'esterno della Juventus si è procurato una lesione muscolare alla coscia destra durante la partita vinta 2-0 contro la Costa Rica grazie ai gol di Coutinho e Neymar.

Dopo essere rimasto in panchina per 90' all'esordio contro la Svizzera, Douglas Costa era subentrato al posto di Willian nella seconda giornata ed era subito risultato decisivo servendo a Neymar l'assist del 2-0. Già in campo però aveva avvertito un fastidio alla coscia destra che non prometteva nulla di buono.

E infatti gli esami strumentali hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare. Il medico della Nazionale verdeoro Rodrigo Lesmar ha comunicato che il giocatore resterà a Sochi per curarsi e non andrà a Mosca con il resto della squadra. Incerti i tempi di recupero, ma dallo staff medico brasiliano trapela un moderato ottimismo.