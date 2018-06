Il test di oggi e quello con Panama erano tutt'altro che proibitivi ma i Diavoli Rossi sembrano consapevoli della loro forza. I dubbi? Difesa e...troppo talento.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Sin dai Mondiali giocati in Brasile nel 2014, la Nazionale belga è sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio che la indicano come una delle possibili outsider nei grandi tornei per via dell'enorme quantità di talento presente in rosa.

Eppure sia nella scorsa edizione della Coppa del Mondo che agli Europei 2016 i Diavoli Rossi non sono riusciti ad andare oltre i quarti di finale, con l'eliminazione dalla competizione continentale per mano del Galles che brucia ancora nelle menti dei tifosi.

Ora però i Mondiali di Russia 2018 sono partiti al meglio per il Belgio, che dopo Panama ha superato anche la Tunisia con un netto 5-2 mettendo in banca la qualificazione per gli ottavi di finale. Che possa essere questa la volta buona per la Nazionale guidata da Martinez?

Getty

Mondiali, il Belgio è finalmente pronto a vincere?

È vero, Panama e Tunisia non sono certamente due squadre di prima fascia, forse neanche di seconda. Eppure il Belgio presentatosi in Russia pare aver trovato finalmente la quadratura del cerchio in modo da sfruttare al meglio tutti i talenti della cosiddetta "Generazione d'Oro". Il commissario tecnico Martinez ha fatto delle scelte precise e chiare sin dalla lista dei convocati: senza ordine ed equilibrio, il Belgio non andrà da nessuna parte. Il 3-4-3 presentato nelle prime due partite di questi Mondiali ne è la riprova.

I 3 corazzieri in difesa (Alderweireld, Boyata e Vertonghen) sono necessari per lasciar giocare al loro meglio i tantissimi giocatori di tecnica superiore che ci sono a disposizione. Hazard e Lukaku rispetto ai tornei in Brasile e Francia sono diventati giocatori maturi e De Bruyne è esploso sotto la gestione Guardiola, con l'evoluzione del giocatore del City che è uno dei motivi della mancata chiamata di Nainggolan (Witsel è la spalla perfetta per lasciarlo libero di agire).

L'ex centrocampista dello Zenit è l'uomo che ha il chiaro compito di dare copertura a una squadra che con Carrasco e Meunier è decisamente a trazione anteriore. A completare il tridente con Lukaku e Hazard c'è un Dries Mertens nel momento migliore della sua carriera che sembra essere spalla ideale per le due stelle della Premier League e che oggi ha giocato anche da centravanti. Se poi ci ricordiamo che in porta c'è un giocatore come Courtois e in panchina fioccano le alternative di livello, c'è da chiedersi: cosa manca al Belgio per vincere?

Getty

I difetti e la soluzione: Roberto Martinez

I punti deboli dei Diavoli Rossi sono evidenti: in assenza di Kompany, il terzetto difensivo non dà abbastanza garanzie specialmente contro squadre capaci di portare rapidamente il pallone nella metà campo offensiva. Il giovane Boyata è atteso da test più probanti e anche oggi contro la Tunisia è andato in difficoltà, in particolare nel primo tempo.

E paradossalmente, a frenare la squadra potrebbe essere il "troppo talento" che c'è in rosa, con alcuni giocatori che tendono all'indolenza (Carrasco su tutti). La tendenza a strafare e la mancanza di continuità hanno fatto cadere più volte il Belgio in passato, motivo per cui in panchina è arrivato Roberto Martinez.

Tecnico pragmatico e uomo centratissimo, l'ex allenatore dell'Everton ha approcciato il ruolo di ct del Belgio con il chiaro intento di sfruttare al massimo tutti i membri della generazione d'oro. Sapendo che, Brasile e Spagna a parte, non esistono Nazionali perfette dal punto di vista strutturale ha deciso di dare una chiara impronta tattica ai suoi per smetterla di sentirsi dire che sono una squadra bella ma non vincente. Pensiero perfettamente riassunto dalla frase pronunciata nella conferenza stampa prima della partita con la Tunisia.