Oggi in Russia ci sono in programma Belgio-Tunisia, Corea del Sud-Messico e Germania-Svezia valide per i gruppi G e F della Coppa del Mondo 2018. Ecco dove vederle.

Il gioco si fa sempre più duro e questo Mondiale 2018 continua a regalarci sorprese. In Russia anche quest'oggi il menù ci offre le consuete tre partite giornaliere. Le protagoniste di questa giornata saranno Corea del Sud, Messico, Germania e Svezia per il girone F, Belgio e Tunisia, per quello G. Saranno proprio queste ultime due ad accendere i riflettori sulla decima giornata del campionato mondiale di calcio. L'orario è quello delle 14, la cornice è quella dello Spartak Stadium.

La nazionale guidata dal ct. Roberto Martínez, grazie alla vittoria conquistata all'esordio contro il Panama, è prima in classifica, a pari punti con l'Inghilterra. Dall'altro lato, invece, la squadra tunisina conta zero punti per cui un passo falso nella partita di oggi significherebbe dire addio alla competizione. Il pomeriggio della Coppa del Mondo continua alle ore 17 con la sfida tra Corea del Sud e Messico.

Questi ultimi si trovano primi in classifica a pari punti con la Svezia. A sorpresa, infatti, la nazionale messicana è riuscita a battere la Germania per 1 a 0 al debutto in questi Mondiali. I Campioni del Mondo in carica, però, questa sera dovranno vedersela con la nazionale svedese. Per la selezione tedesca vigerà il divieto di non sbagliare, in caso contrario potrà già dire addio al Mondiale. Il Match si disputerà alle ore 20 allo Stadio Olimpico Fist di Soci e, come tutte le partite della giornata, sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, sabato 23 giugno, in TV e in streaming

La programmazione di oggi prevede alle ore 14 Belgio-Tunisia, alle ore 17 Corea del Sud-Messico e per finire, alle ore 20, Germania-Svezia. Tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta su Italia 1 e saranno visibili in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: