Il croato si mette ufficialmente sul mercato: "Voglio giocare con continuità".

2 ore fa

Dopo Bale e Cristiano Ronaldo, anche Mateo Kovacic mette in discussione il suo futuro al Real Madrid. Il centrocampista classe 1994 è attualmente in Russia per disputare i Mondiali con la Croazia dopo una stagione in cui ha collezionato 36 presenze (15 da subentrante) e 3 assist. A 24 anni vuole giocare titolare ed essere protagonista indiscusso.

Giocare nel Real Madrid - ha detto ai microfoni di Marca - mi rende orgoglioso, ma sono consapevole di quanto sia difficile conquistare una maglia da titolare, ancor di più perché sono arrivato a Madrid giovanissimo. Credo per me sia meglio andare in un'altra squadra, un club che mi dia la possibilità di giocare con continuità. Penso di poter fare una richiesta simile, è quello che voglio

Ora inevitabilmente l'ex Inter tornerà al centro di tante voci di calciomercato. Tra le pretendenti ci sono proprio i nerazzurri e la Juventus:

Il Real Madrid è pieno di campioni, per un giovane - ha continuato Kovacic - calciatore non è semplice mettersi in mostra. Se non scendo in campo non sono felice. Al Real Madrid ho passato anni incredibili, abbiamo vinto tanti trofei ma il mio contributo è sempre stato minimo. Giocare così poco mi ha penalizzato anche in Nazionale (nelle prime due partite dei Mondiali il ct Dalic lo ha fatto scendere in campo solo nel finale, ndr)

Su Lopetegui, nuovo tecnico del Real Madrid, ha detto:

Non lo conosco e non ci ho ancora parlato, ma lo faremo per discutere del mio futuro

Un futuro che lo vede legato al Real Madrid fino al 2021. Un futuro che presto sarà più chiaro.