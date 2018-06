Calciomercato, Nagelsmann al Lipsia tra un anno: ora chi va alla Red Bull?

Il 30enne tedesco ha deciso a sorpresa di lasciare l'Hoffenheim e di annunciarlo addirittura un anno prima del suo effettivo addio. Ma il valzer delle panchine non è ancora finito.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Si spegne la musica, gli allenatori si siedono sulle panchine. Qualcuno però resterà in piedi. Questo anche perché c'è chi, come Julian Nagelsmann, occupa due panchine differenti. Quella dell'Hoffenheim e quella del Lipsia. La prima fino al 30 giugno 2019, la seconda dalla stagione 2019/20 in poi.

Lipsia e Nagelsmann hanno infatti trovato un accordo. L'annuncio di calciomercato è arrivato nei giorni scorsi, benché riguardi un trasferimento per l'anno prossimo. Il tecnico dell'Hoffenheim ha dichiarato di voler essere sincero con i suoi dirigenti e di non voler agire alle loro spalle. Per questo non ha tenuto nascosto l'accordo e lo ha reso subito pubblico. L'Hoffenheim è soddisfatto di essere una squadra da classifica medio-alta e non ha intenzione di spendere di più. I tecnico stava invece cercando un club più ambizioso.

Nagelsmann ha una clausola nel contratto (una di quelle ormai sempre più di moda nel calciomercato) grazie alla quale può svincolarsi dall'Hoffenheim per cinque milioni a partire dal 2019. Il Lipsia, quindi, per prenderlo pagherà la penale, ma per tesserarlo ha bisogno di aspettare la prossima stagione. Per averlo subito a disposizione avrebbe dovuto ottenere il placet dell'Hoffenheim.

Calciomercato, Nagelsmann al Lipsia ma solo fra un anno. Chi va alla RB ora?

Quella del Lipsia però a questo punto è una situazione curiosa. Al 23 giugno è ancora senza allenatore (a fine stagione il club si è separato da Hasenhuttl) ma ha già un tecnico per il 2019/20. Per questo la squadra controllata dalla Red Bull, pur essendo una delle società più importanti e ricche della Bundesliga, interpreta la prossima come una stagione di transizione. Trovare un allenatore per un singolo campionato non sarà facile.

Chi guiderà quindi il Lipsia per la prossima stagione? Rangnick (attuale direttore sportivo) è un'opzione, così come Jesse Marsch della consorella RB New York. La vera idea di calciomercato del Lipsia però è un'altra: si vogliono anticipare i tempi per Nagelsmann, ma appare difficile riuscire a prenderlo subito. La musica si sta per spegnere, qualche allenatore resterà in piedi. E per la prima volta rischia di restare scoperta anche una panchina.