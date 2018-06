"Ho realizzato un sogno - ha detto Lunin a Marca - che avevo fin da bambino. Per venire al Real Madrid ho rifiutato tremila offerte". Ora Lunin potrebbe diventare immediatamente il terzo portiere del Real oppure potrebbe "scendere" nel Castilla per giocare con continuità e continuare il suo processo di crescita.

Su di lui, come detto, era forte l'interesse di Napoli e Inter che se lo stavano litigando. Alla fine ad avere la meglio sono stati i Blancos che hanno fatto un investimento per il futuro.

