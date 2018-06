Il croato avrebbe accettato il trasferimento a titolo temporaneo alla Fiorentina di Pioli: la trattativa verrà perfezionato dopo i Mondiali.

51 minuti fa

Dalla Juventus alla Fiorentina, un passaggio non semplice da fare per qualsiasi giocatore vista la rivalità che esiste tra le due tifoserie. Eppure è proprio questa la strada che s'appresta a percorrere l'attaccante classe 1995 Marko Pjaca in questa finestra di calciomercato.

Dopo il prestito in Bundesliga allo Shalke di Domenico Tedesco, il croato - riporta La Gazzetta dello Sport - ha dato il suo assenso e ha deciso di trasferisi in viola sempre a titolo temporaneo. La trattativa dovrebbe andare in porto non appena la Crozia - con cui Pjaca sta disputando i Mondiali in Russia - verrà eliminata dalla kermesse iridata.

Juventus e Fiorentina valutano però anche un'altra modalità di trasferimento: un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20-25 milioni di euro coi bianconeri che si riserverebbero il diritto di contro-riscatto. Oltre a Pjaca, la Viola è in pressing su Mario Pasalic, centrocampista ex Milan appena tornato al Chelsea dopo il prestito allo Spartak Mosca.