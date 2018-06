Il fischietto svedese si scaglia contro il terzino svizzero.

5 ore fa

Che Stephan Lichtsteiner sia un tipo fumantino è cosa nota. Basta guardare una partita del terzino svizzero appena passato dalla Juventus all'Arsenal per capirlo. E proprio del carattere del capitano degli elvetici ha parlato l'arbitro svedese Jonas Eriksson, intervistato in patria:

Ho avuto modo in più occasioni di dirigere una gara in cui fosse presente Lichtsteiner e devo dire che è uno dei giocatori più spiacevoli da arbitrare e con cui avere a che fare. Qualsiasi cosa gli dici si arrabbia, è sempre nervoso. Se cerchi gi spiegargli qualcosa sprechi tempo, è tutto inutile. Entrare in sintonia con lui è impossibile

Un tipo difficile da prendere, uno che in campo si trasforma e non riesce sempre ad essere lucido. Come successo nel match dei Mondiali che ha visto vincere la Svizzera per 2-1 contro la Serbia. Dopo i gol di Shaqiri e Xhaka, che hanno esultato mimando il gesto dell'aquila davanti ai tifosi serbi, Lichtsteiner ha fatto altrettanto rendendo ancor più incandescente il clima allo stadio di Kaliningrad. Questo è Lichtsteiner, prendere o lasciare.