Gli argomenti principali di oggi sono le notizie di calciomercato sulle big italiane e il crollo dell'Argentina contro la Croazia ai Mondiali.

2 ore fa di Daniele Minuti

I Mondiali sono iniziati da appena una settimana eppure la giornata di ieri rischia di aver regalato a tutti gli appassionati di calcio il primo, clamoroso verdetto: l'Argentina è stata travolta dalla Croazia e adesso è a un passo dall'eliminazione ai gironi.

La Nazionale di Messi ha perso nettamente contro i balcanici, vittoriosi con un rotondo risultato di 3-0 grazie alle reti di Rebic, Modric e Rakitic. Ora l'Albiceleste deve sperare che oggi l'Islanda non batta la Nigeria per avere ancora speranze di passare il turno.

È la caduta dell'Argentina uno degli argomenti principali della rassegna stampa dei quotidiani sportivi di oggi, dove però trovano spazio le tante notizie di calciomercato di queste ore con Juventus e Inter che sono assolutamente scatenate.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'urlo del Ninja"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra le prime parole da giocatore dell'Inter di Radja Nainggolan e l'articolo in taglio alto dedicato al clamoroso tonfo dell'Argentina nella partita contro la Croazia.

Corriere dello Sport: "Piangi Pulce"

Anche la prima pagina del Corriere dello Sport è divisa fra Mondiali e calciomercato: in taglio alto c'è ancora la foto di Messi dopo il 3-0 della Croazia contro l'Argentina, mentre al centro troviamo il titolo per Emre Can nuovo acquisto della Juventus.

Tuttosport: "Cancelo 5"

Ed è proprio la campagna acquisti del club campione d'Italia l'argomento principale dell'ultima prima pagina italiana della nostra rassegna stampa, quella di Tuttosport. Secondo il giornale torinese, Cancelo sarà il prossimo rinforzo della Juventus.

L'Équipe: "Saveurs d'été"

Apriamo la rassegna stampa dei quotidiani sportivi esteri con la prima pagina dell'Équipe che celebra la vittoria sofferta della Francia contro il Perù. Il successo arrivato col gol di Mbappé permette ai transalpini di volare agli ottavi di finale.

As: "Ni Messi ni Argentina"

In Spagna l'argomento principale è ovviamente il destino dell'Argentina guidata da Leo Messi. Su As il titolo principale sottolinea la disastrosa prestazione sia del numero 10 dell'Albiceleste che della squadra intera.

Sport: "Messi no merece esta Argentina"

Secondo il quotidiano catalano Sport, "Messi non merita questa Argentina". Ieri la squadra allenata da Sampaoli è stata travolta per 3-0 dalla Croazia che ha vinto grazie alle marcature di Rebic, Modric e Rakitic.

Mundo Deportivo: "En el abismo"

Ancora una prima pagina spagnola, ancora un titolo sul clamoroso KO argentino arrivato nella partita con la Croazia. Adesso la Nazionale di Sampaoli deve sperare in un vero e proprio miracolo per qualificarsi.

Marca: "Fiasco Mundial"

Anche sulla prima pagina di Marca l'argomento principale è il fiasco a cui rischia di andare incontro l'Argentina di Leo Messi. Se l'Islanda oggi battesse la Nigeria, le speranze dell'Albiceleste sarebbero praticamente nulle.

A Bola: tiene banco la situazione dello Sporting

Terminiamo con la Bola, che come spesso accade in queste settimane apre parlando dello Sporting Lisbona. In prima pagina troviamo un'intervista esclusiva all'ex presidente del club biancoverde Sousa Cintra