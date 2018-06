Un'accusa molto grave che ovviamente è figlia del clima di sfiducia verso lo sport russo dovuto al caso sul doping olimpico di qualche mese fa. Per ora la Federcalcio non ha risposto alla dichiarazione di Tygart ma una replica è attesa anche per cercare di togliere ogni dubbio verso una squadra che ha già fatto bella figura nelle prime due partite dei Mondiali.

