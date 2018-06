Nel quinto episodio della nona serie, il famoso cartone animato vedeva lusitani e centroamericani sfidarsi per la Coppa. Che abbia indovinato ancora?

Quello della frase "I Simpson lo avevano predetto" è diventato un tormentone degli ultimi anni su internet, alimentate in particolare da un episodio di molti anni fa in cui i protagonisti nel futuro si riferiscono a Donald Trump come "Ex presidente degli Stati Uniti".

Ma ora ci si chiede se il famoso cartone animato creato da Matt Groening non possa aver indovinato di nuovo, questa volta sulla finale dei Mondiali 2018 in Russia. Il dubbio arriva dal quinto episodio della nona stagione.

Nelle scene iniziali, l'intera famiglia Simpson è davanti al televisore dove viene trasmessa la pubblicità della finale dei Mondiali che vedrà sfidarsi Messico e Portogallo. L'eccitazione per la partita è tale da portare tutti i protagonisti allo stadio per la prima volta.

Visto l'ottimo inizio di Mondiali di entrambe le Nazionali in molti si chiedono se i Simpson non abbiano azzeccato l'ennesima predizione, anche perché si vede un giocatore messicano in una piscina con delle ragazze (richiamo allo scandalo che ha visto protagonisti alcuni membri della Nazionale pochi giorni fa). Va detto però che la partita nell'episodio termina con un'enorme rissa, quindi forse è meglio augurarsi che stavolta abbiano sbagliato.