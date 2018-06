Vittoria all'ultimo respiro per la squadra di Tite, che riesce a ottenere i tre punti dopo una partita complicata grazie alla reti di Coutinho e Neymar.

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

Il Brasile di Tite è chiamato a vincere dopo il pareggio dell'esordio in questi Mondali, di fronte c'è un Costa Rica che vuole evitare la seconda sconfitta di fila dopo l'1-0 subito contro la Serbia. Dopo 90', un punto a testa... Poi, però, arriva il recupero: Coutinho e Neymar confezionano la vittoria verdeoro e condannano Bryan Ruiz e compagni.

Un 2-0 arrivato dopo una partita sofferta, complicata: il cammino del Brasile ai Mondiali in Russia sembrava andare verso il secondo stop consecutivo, invece la qualità alla lunga è venuta fuori. Anzi, alla lunghissima: dopo innumerevoli tiri respinti da un attento Keylor Navas, la squadra di Tite ha ottenuto i tre punti all'ultimo respiro.

Ora il Brasile si trova a 4 punti in classifica, a +1 sulla Serbia impegnata questa sera contro la Svizzera. Neymar scoppia in lacrime a fine partita: questione di responsabilità, di tentativi falliti, di rigori negati. Il numero 10 si è sbloccato, e con lui tutto il Brasile, che ha trovato la prima vittoria ai Mondiali.

Mondiali, Brasile-Costa Rica: primo tempo bloccato

Ci prova, il Brasile, ma non riesce a trovare lo spunto giusto: i primi 45' di gioco sono un insieme di tiri poco pericolosi che partono dal limite dell'area costaricana. Coutinho prova a bissare la perla tirata fuori contro la Svizzera, tentativi anche da parte di Willian e Marcelo. Neymar cerca di pennellare in mezzo qualche cross da calcio di punizione, dopo un filtrante la stella del PSG si trova anche davanti a Navas, che però gli chiude lo specchio.

Il Costa Rica, da parte sua, prova umilmente a partire in contropiede. E l'occasione più grande del primo tempo arriva sui piedi di Borges, che batte un rigore in movimento su assist di Gamboa: palla di poco a lato e brivido per il Brasile, che non riesce a sbloccare il risultato nella prima frazione di gioco. Cosa più bella del primo tempo: il sombrero di Neymar, che si è acceso a intermittenza.

Getty Images Uno dei tanti calci di punizione battuti da Neymar nel primo tempo

Coutinho allo scadere, la chiude Neymar

Dentro Douglas Costa, fuori Willian, la squadra di Tite entra in campo con convinzione e schiaccia il Costa Rica: Gabriel Jesus colpisce una traversa di testa a inizio ripresa, il un tiro di Coutinho a botta sicura viene respinto dalla difesa, un tentativo di Neymar viene alzato in angolo da Navas, che poco dopo controlla anche un altro destro di Coutinho. Brasile in pressing.

Anche il Costa Rica prova a rendersi pericoloso, ma si affaccia solo una volta dalle parti di Alisson: colpo di testa innocuo, il Brasile libera e riparte. Il tempo scorre, Thiago Sivla va di testa ma il suo tiro è centrale, Neymar ha sui piedi una grande occasione dal limite dell'area ma il suo tiro a giro termina fuori. Al 78', la possibile svolta: Neymar viene fermato in area da Gonzalez. L'arbitro assegna il rigore, poi consulta il VAR e cambia decisione: tocco troppo lieve.

Il Brasile riesce a passare nei minuti di recupero: sponda di Firmino di testa, la palla arriva a Gabriel Jesus che tenta l'aggancio, il suo tocco diventa involontariarmente un assist per Coutinho che si inserisce e la spinge dentro. Al 96' arriva anche il raddoppio di Neymar, che chiude definitivamente i conti e fa volare la squadra di Tite a quota 4 punti in classifica.