Un file Whatsapp, inviato forse al suo amico e vice Burgos, è diventato virale. Pesanti critiche a Sampaoli e Messi: "Meglio lui o Ronaldo?"

0 condivisioni

49 minuti fa di Francesco Bizzarri

L’Argentina sull’orlo del baratro, può già uscire dai Mondiali di Russia 2018. Con un punto in classifica deve sperare in una vittoria della Nigeria per restare in corsa ed evitare che Croazia ed Islanda, insieme, vadano agli ottavi. Un disastro la Nazionale di Sampaoli, un disastro le prestazioni di Lionel Messi. I due sulla graticola, poi il resto della squadra.

Critiche su critiche. Pesante anche quella di Diego Pablo Simeone, tecnico argentino con un grande passato nell’Albiceleste, oggi allenatore dell’Atletico Madrid. Un misterioso audio Whatsapp inviato dal Cholo ad un certo German (forse il suo vice Burgos?), è diventato virale. Parole non ufficiali e pesanti per commentare fin qui il disastroso cammino della Nazionale.

Simeone è comunque fiducioso sul passaggio del turno, vede un’Argentina ancora avanti ai Mondiali. Serve un miracolo, o quasi. Il popolo argentino oggi tiferà Nigeria: serve una vittoria degli africani sull’Islanda per sperare ancora.

Getty Images Mondiali, Simeone sull'Argentina: audio inviato al suo vice Burgos

Mondiali, caos Argentina: critiche anche da Simeone

Come un audio Whatsapp di Diego Pablo Simeone sia finito nel web diventando virale è fatto sconosciuto. Ma in Argentina non si parla d’altro: il commento inviato ad un tale German (che in molti scommettono sia Burgos, il suo vice e amico anche lui argentino), è ricco di spunti e critiche sul cammino dell’Albiceleste in questi Mondiali.

Quello che sta accadendo ora è quello che è già successo negli ultimi 4 anni: l’anarchia. Non c’è leadership, sia da parte della dirigenza che da parte di chi dovrebbe guidare la squadra. Che io vedo persa. Sampaoli ha sbagliato: contro la Croazia doveva scegliere gli stessi uomini con cui ha iniziato con l’Islanda. I ragazzi stanno male, anche se penso che alla fine passeranno il turno. La Nigeria batterà l’Islanda, noi batteremo la Nigeria all’ultima giornata sperando che gli islandesi non battano la Croazia.

Getty Images Mondiali, la delusione dell'Argentina: 3-0 secco della Croazia

Fiducia sul passaggio agli ottavi, anche se la qualificazione resta appesa ad un filo. Sono concrete le possibilità di un veloce ritorno a Buenos Aires. Il Cholo poi continua la sua disamina non risparmiando altre critiche:

Parliamo di Caballero? Il portiere, diciamoci la verità, aveva già fatto errori del genere. Contro la Spagna, contro l’Italia e se lo fai ad un Mondiale, ecco che succede. Nel calcio contano pure gli allenatori, le nostre scelte. E sappiamo anche che Messi è un grande, ma lo è perché accompagnato da giocatori straordinari. E ti chiedo: potendo scegliere uno tra Messi e Ronaldo per una squadra normale, chi prenderesti?

Una domanda quasi di circostanza: il Cholo pare abbia già scelto per CR7, decisivo in questi Mondiali con il suo Portogallo. La stella di Messi invece non brilla. Ora è ancora più offuscata da tantissimi giudizi e critiche.