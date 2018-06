Stando a quanto riportato da Olé invece il suo sostituto potrebbe essere Burruchaga , campione del mondo con l'Albiceleste nel 1986 che siederebbe in panchina già dalla partita contro la Nigeria. Incontro che però potrebbe essere ininfluente per la permanenza dell'Argentina ai Mondiali 2018.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK