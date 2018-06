Mondiali, Argentina: "minuto di silenzio" in tv per la Nazionale

Un siparietto davvero poco piacevole che è stato infatti molto criticato in patria visto che pochi giorni fa era morto uno dei conduttori storici del programma, Diego Diaz. Uno scivolone pesante che non fa altro che inasprire gli animi attorno all'Argentina in questa difficile esperienza ai Mondiali 2018.

Il calcio è una cosa seria, specialmente in alcuni paesi, ma quello che è andato in scena ieri sera su una televisione argentina dopo la fine della partita contro la Croazia nei Mondiali forse è davvero troppo di cattivo gusto.

