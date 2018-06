Brasile-Costa Rica, Nigeria-Islanda e Serbia-Svizzera. Sono queste le tre partite in programma per la nona giornata della Coppa del Mondo 2018. Ecco dove vederle.

Il clima di questo Mondiale 2018 si fa sempre più caldo e per le squadre impegnate è vietato fare passi falsi. Anche quest'oggi in Russia ad attenderci ci saranno le classiche tre partite giornaliere. Le protagoniste di questa giornata saranno Brasile, Costa Rica, Serbia, Svizzera per il girone E, Nigeria e Islanda per completare, invece, il quadro del gruppo D. La nona giornata della Coppa del Mondo inizierà alle ore 14, quando allo Stadio San Pietroburgo, scenderà in campo la nazionale brasiliana.

La selezione verdeoro ha conquistato, inaspettatamente, un solo punto all'esordio. Oggi la squadra del ct. Adenor Leonardo Bacchi se la vedrà con la nazionale del Costa Rica che, invece, di punti ne ha zero.

A seguire, alle ore 17, la gara tra Nigeria e Islanda.

A sorpresa, dopo il primo turno dei gironi, la nazionale islandese si ritrova con un punto in classifica grazie al pareggio conquistato contro l'Argentina.

Quest'oggi di fronte si troverà la Nigeria che, però, farà di tutto per cercare di conquistare i primi punti in questa 21esima edizione del campionato mondiale di calcio. A chiudere la giornata ci sarà, al consueto orario serale delle ore 20, il match Serbia-Svizzera. La squadra serba è attualmente prima in classifica e con una vittoria potrebbe già mettere un piede agli ottavi. La selezione svizzera, invece, per rimanere in corsa dovrà cercare a tutti i costi di conquistare i tre punti.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, venerdì 22 giugno, in TV e in streaming

Sono Brasile-Costa Rica, Nigeria-Islanda e Serbia-Svizzera sono le tre partite che ci accompagneranno in questo nono giorno dei Mondiali. Come sempre le gare saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset. Nello specifico quest'oggi tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta su Italia 1 e saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

