Il campione pesi massimi UFC snobba l'attuale WWE Universal Champion, dicendosi concentrato solo sul match con Daniel Cormier e sulla sua futura paternità.

0 condivisioni

44 minuti fa di Massimiliano Rincione

Stipe Miocic non vuole affrontare Brock Lesnar, o almeno non nell'immediato. Il campione pesi massimi UFC, atteso da uno dei confronti più interessanti dell'ultimo decennio delle MMA e che lo vedrà opposto al parigrado dei massimi-leggeri Daniel Cormier, sembra infatti essere focalizzato solo e soltanto sull'immediato. In un'era in cui tutti guardano ai money match il pompiere di Cleveland pensa dunque al consolidamento della sua legacy sportiva, uscendo dagli stereotipi del fighter moderno.

‘TIL I DIE #AndStill A post shared by Stipe Miocic (@stipemiocic) on Jun 21, 2018 at 5:44am PDT

Lesnar, la cui squalifica per doping è scaduta nel luglio 2017, dovrebbe rientrare nelle MMA entro la fine dell'anno, magari in uno dei PPV invernali o in quello che si terrà al Madison Square Garden di New York. UFC 230 del 3 novembre prossimo potrebbe dunque rappresentare una ipotetica data spendibile, se non fosse per un piccolo ma importantissimo dettaglio. L'attuale WWE Universal Champion non è ancora rientrato nel testing pool USADA - o almeno, che si sappia -, e ciò rende automaticamente impossibile una sua schedulazione per eventi che troveranno compimento entro quattro mesi dal suddetto ingresso.

Sarà anche per questo che Miocic ha un po' snobbato Lesnar? Chissà. Sta di fatto però che l'intervista del campione pesi massimi UFC a Submission Radio ha offerto diversi spunti interessanti, primo tra tutti quello legato alla sua ormai prossima paternità.

Ho sentito parlare un po' troppo di questa ipotesi, UFC l'ha già menzionata per prima alla conferenza stampa di qualche tempo fa. Come ho già chiarito, però, io sono concentrato solo sul match con Cormier: tutto il resto viene dopo, ragion per cui me ne occuperò soltanto a tempo debito. Mi preoccuperò prima della nascita di mia figlia.

Vota anche tu! MMA: il match tra Stipe Miocic e Brock Lesnar troverà compimento prima o poi? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No MMA: il match tra Stipe Miocic e Brock Lesnar troverà compimento prima o poi? Condividi



Se voglio affrontare Lesnar? No, non ora. Magari lo farò, ma non al momento. Sto pensando di prendermi una pausa non appena mia figlia sarà nata, per godermi un po' di più la mia famiglia. Brock, così come Blaydes, è un duro, ed io gli auguro il meglio. Però, ripeto, sono concetrato solo su DC.

MMA: Stipe Miocic può chiudere da GOAT?

A prescindere dal possibile dream match con Brock Lesnar, Stipe Miocic ha già tagliato un traguardo importantissimo per la storia delle MMA. Il fighter dalle chiari origini croate, infatti, è l'unico atleta ad aver difeso per tre volte consecutive il titolo dei pesi massimi UFC. Ecco perché Miocic può essere considerato uno degli esponenti della categoria più importanti della storia, se non il più grande di sempre.