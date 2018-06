Gegard Mousasi e Rory MacDonald si scontreranno. Lo conferma anche Ariel Helwani, il supermatch avverrà il 29 settembre a San Jose, California.

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

Lo hanno voluto in due. Rory MacDonald lo ha cercato. Gegard Mousasi l'ha accolto con gioia. Così, il campione dei pesi welter Bellator e il campione dei pesi medi collideranno con tutta probabilità nel mese di settembre. L'ha confermato anche Ariel Helwani, voce storica di The MMA Hour e di MMA Fighting recentemente, tramite Twitter. Il 29 settembre a San Jose in California, Gegard Mousasi difenderà il titolo dei pesi medi Bellator dall'assalto di Rory MacDonald.

ESPN è stato il primo portale a riportare la notizia. Mousasi (44-6-2) ha vinto il titolo dei pesi medi Bellator a Bellator 200 lo scorso mese, infliggendo un duro TKO nel corso della prima ripresa all'ex campione Rafael Carvalho. L'ex UFC ha vinto sette incontri di fila e a soli 32 anni si presenta come uno dei più grandi veterani dello sport. Ha firmato con Bellator nel corso dell'anno passato. Ha lasciato UFC nonostante fosse in top 5. Un colpaccio di Scott Coker.

Davanti a lui, un altro dei big draw di Bellator strappati a UFC: Rory MacDonald (20-4). MacDonald ha invece vinto il titolo dei pesi welter in un match che gli ha riservato molte più difficoltà. Il canadese si è imposto grazie a una decisione unanime al termine di cinque riprese di guerra agonistica sull'ex campione Douglas Lima a gennaio, nel corso di Bellator 192. MacDonald ha 28 anni e ha vinto cinque delle ultime sette battaglie, entrando nella storia con un match sanguinario contro Robbie Lawler in occasione di UFC 189.

Bellator MMA organizza un superfight fra campioni

Breaking: Gegard Mousasi vs. Rory MacDonald superfight for Bellator middleweight title set for September -- https://t.co/kAO1YWyjMp — Ariel Helwani (@arielhelwani) June 21, 2018

Un grandissimo match di MMA dunque, del quale non si conosce ancora il numero dell'evento. San Jose è uno dei posti preferiti dall'organizzazione di cui è presidente Scott Coker e il main event in questione sarà uno dei più grandi - se non il più grande - main event nella storia di Bellator.

Altre fonti confermano anche un futuro match, il quarto nelle loro carriere, fra Wanderlei Silva e Quinton Jackson.