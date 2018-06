Il presidente rossonero non ha versato i 32 milioni nei termini previsti. Ora interviene il fondo, che se non sarà rimborsato entro il 10 luglio assumerà il controllo del club.

Non c'è pace per il Milan e per i suoi tifosi. L'amministratore delegato Marco Fassone è reduce dal blitz londinese dove ieri, insieme a Han Li, braccio destro del presidente Li Yonghong, si era recato per incontrare un misterioso investitore, potenzialmente interessato a rifinanziare il debito del club.

Ma di misterioso nella vicenda, anzi nelle vicende di quest'ultimo periodo della storia rossonera, ci sono molte altre cose. A cominciare, non lo si può più negare, dalla consistenza dei capitale del proprietario della società.

Oggi alle 17, infatti, sono scaduti invano i termini entro i quali Li avrebbe dovuto versare 32 milioni a completamento dell'aumento di capitale societario. Un debito che era garantito dal fondo Elliott, che ora interverrà per coprirlo, mettendo sostanzialmente un piede nella porta della sede del Milan.

Li Yonghong, che è già esposto per oltre 300 milioni con l'hedge fund di Paul Singer, avrà tempo infatti solo fino al 10 luglio per restituire almeno l'ultima fetta di debito a Elliott che, altrimenti, in quella data assumerà il controllo del Milan e sarà libero di trattare con eventuali nuovi acquirenti.

Li, dunque, dovrà cercare in fretta il denaro mancante, o magari affidarsi al nuovo socio, piuttosto misterioso anche lui, di cui si parla da tempo. Un'incertezza che, chiaramente, non aiuta la dirigenza rossonera a impostare la stagione 2018-19 e a difendere le chance del club di disputare la prossima Europa League.