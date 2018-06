L'ex centrocampista olandese incomincerà quindi dalla prossima stagione la sua avventura come capo allenatore, dopo le sue esperienze da vice compresa quella sulla panchina della Nazionale australiana che è il motivo per cui attualmente si trova in Russia.

Cambio al vertice in Eredivisie e si tratta del ritorno del "figliol prodigo". I campioni in carica del PSV Eindhoven infatti hanno rilasciato questa mattina un comunicato che svela il nuovo padrone della panchina del club: Mark Van Bommel .

