Il difensore ellenico potrebbe vestirsi di Blues: pronto un contratto da 5 milioni netti a stagione per l'ex Olympiakos. Alla Roma quasi 40 milioni di euro.

52 minuti fa di Massimiliano Rincione

La Roma potrebbe perdere un altro pezzo pregiato già in questa sessione di calciomercato estiva. Considerando ormai chiusa l'operazione Nainggolan-Inter, con il belga che ha chiarito come sia stato il club giallorosso a decidere di cederlo, il ds Monchi registra le assillanti sirene del Chelsea per Kostas Manolas. Il centrale greco, perno e leader della difesa di mister Eusebio Di Francesco in questa stagione, potrebbe sbarcare a Londra già nel corso delle prossime settimane.

Chelsea have informed AS Roma that they are ready to trigger the €38m release clause for Kostas Manolas. (Sportitalia) #CFC — Bridge News 📰 (@cfc_wale) June 21, 2018

Stando alle ultime indiscrezioni infatti il Chelsea, che accoglierà ufficialmente Maurizio Sarri entro gli inizi della prossima settimana, avrebbe messo gli occhi su Manolas in virtù di una clausola rescissoria decisamente bassa rispetto agli attuali standard del calciomercato. Il difensore greco, inoltre, potrebbe ricomporre con Antonio Rudiger la coppia che tanto bene ha fatto sotto la seconda gestione Spalletti.

Getty Kostas Manolas ed Antonio Rudiger contrastano Dries Mertens ai tempi in cui il tedesco militava ancora nella capitale.

Per il giocatore sarebbe pronto un contratto pluriennale da quasi 5 milioni di euro netti a stagione, ben 2 in più rispetto a quanto percepito all'ombra del Colosseo. Per la Roma, invece, arriverebbe un bonifico da 38 milioni di euro. Un bottino importante, da reinvestire in un reparto che ha già visto arrivare Ivan Marcano a parametro zero dal Porto, e che probabilmente darà il benvenuto anche all'interista Davide Santon.

Calciomercato Roma: il punto su Pastore

Registrata la partenza di Nainggolan e i rumors legati al possibile addio di Manolas, la Roma si prepara ad accogliere l'ennesimo colpo di questa sessione estiva di calciomercato: nelle prossime ore, infatti, è prevista la fumata bianca anche per Javier Pastore. Il centrocampista argentino torna dunque in Serie A dopo quasi sette anni, in cui è maturato come calciatore e come uomo in quel di Parigi. Il giocatore è atteso in città già tra oggi e domani, anche se c'è la possibilità che il tutto venga posticipato all'inizio della settimana prossima. Affare concluso sulla base di 20 milioni più 4-5 di bonus, con Monchi che batte l'ennesimo colpo.