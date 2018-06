C'è voluto l'ex Oasis, noto tifoso del Manchester City e vicino alla società, per "ufficializzare" la cessione. Lo ha fatto durante un concerto all'Arena Flegrea.

un'ora fa di Alberto Casella

Che Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho, stesse per lasciare il Napoli e avesse ormai le valigie pronte per raggiungere Pep Guardiola al Manchester City - al quale aveva segnato un gol nell'ultima Champions League - era un segreto di... Pulcinella.

Aurelio De Laurentiis non aveva mai nascosto che il club partenopeo, oltre alla porta, dovesse pensare anche al centrocampo, viste le molto probabili partenze del nazionale azzurro e di Marek Hamsik.

Se per lo slovacco si parla di sirene cinesi, sia pure ancora non ben definite, l'affaire col Manchester City per Jorginho era dato per fatto da tempo, tanto che erano circolate pure le cifre dell'accordo che dovrebbe portare nelle casse del Napoli una cifra intorno ai 55 milioni di euro. Una bella somma per il calciomercato nostrano, ma l'ufficialità non era ancora arrivata.

Getty Images Jorginho festeggia il gol segnato a novembre al Manchester City in Champions League

Calciomercato, Noel Gallagher in concerto: "Napoli, grazie per Jorginho"

Un'ufficialità che si è palesata ieri sera, un po' a sorpresa, sia pure da un emissario e una sede quanto meno inconsueti per il calciomercato. Al termine del concerto che ha tenuto all'Arena Flegrea con i suoi High Flying Birds infatti, Noel Gallagher, il più pacato dei due fratelli fondatori degli Oasis, si è rivolto così al pubblico:

Buona fortuna al Napoli per la prossima stagione e grazie per Jorginho.

Getty Images

Un concerto strepitoso, che i presenti si sono goduti fino in fondo, solo un po' rovinato da questa "ufficializzazione" di calciomercato da parte di Noel, insieme al fratello Liam sfegatato tifoso del Manchester City e notoriamente vicino al club. Ma tant'è, "That's the story...".