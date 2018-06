Secondo Mundo Deportivo, il club catalano sta valutando se inserirsi nell'asta per il talento della Lazio. Il trequartista francese però è più economico.

58 minuti fa di Marco Ercole

Lo vogliono Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus. Un novero di club in lizza per questa potenziale asta di calciomercato in cui stonava, almeno fino a qualche giorno fa, l'assenza del Barcellona. Ma adesso, su Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio di Lotito, ci sono anche i catalani.

Pure loro sono pronti a considerare l'inserimento nella corsa per il talento serbo, che sta sfruttando la vetrina dei Mondiali 2018 per dare seguito a quanto mostrato nel suo ultimo campionato di Serie A.

Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, con Robert Fernández nella segreteria tecnica, gli osservatori blaugrana sono andati più volte a visionare il giocatore della Lazio, riportando poi l'esito delle loro valutazioni al tecnico Ernesto Valverde. Il Barcellona, però, non è così convinto di voler dare seguito a una follia di calciomercato da 150 milioni di euro, cioè la richiesta minima di Lotito per trattare la cessione del suo gioiello, che tra l'altro ha rinnovato il suo contratto pochi mesi fa, prolungandolo fino al 2022.

Getty Image La stella della Lazio, Sergej Milinkovic, al centro del calciomercato

Calciomercato Barcellona, occhi su Milinkovic e Fekir

Le valutazioni sono in corso, anche perché, a livello puramente tecnico, le relazioni degli uomini di mercato del Barcellona su Milinkovic sono tutte estremamente positive. Di certo non è l'unico obiettivo del club catalano, che in quel ruolo sta visionando da tempo anche altri giocatori. In cima alla lista - come riportato ancora da Mundo Deportivo - c'è sempre Nabil Fekir, nazionale francese di origini algerine, attualmente impegnato nei Mondiali 2018.

Nell'ultima stagione al Lione, il 24enne ha realizzato 23 gol in 40 presenze e secondo i media francesi la sua valutazione si aggira sui 70 (se non di più) milioni di euro. Tempo fa sembrava fosse fatto un suo trasferimento all'Arsenal (poi smentito dal Lione) e a seguire si è parlato di un forte interesse del Liverpool (negato dallo stesso Fekir).

Anche per lui, insomma, è probabile che si vada verso un'asta di calciomercato. Si tratta di un giocatore molto stimato da Valverde, in particolare per la sua duttilità tattica, dal momento che può giocare sulla trequarti, da ala pura e anche da centravanti. Se Milinkovic dovesse raggiungere cifre esorbitanti, allora la prima scelta del Barcellona diventerebbe in automatico il francese.