La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli si apre con la prima pagina di As, dedicata alla sofferta ma pesantissima vittoria della Nazionale iberica contro l'Iran di ieri sera che permette alla Roja di andare in testa al girone.

Su Tuttosport invece ci si concentra sul doppio colpo fatto in casa Juventus: oggi Emre Can farà le visite mediche per il club bianconero, che è ormai a un passo dall'intesa con il Valencia per l'acquisto di Cancelo.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport trovano spazio proprio questi due temi: il titolo principale è per i colpi che Inter e Juventus stanno per chiudere sul mercato, mentre il taglio alto è dedicato alle partite dei Mondiali.

Ma non soltanto Mondiali sui giornali sportivi di oggi, visto che le grandi di Serie A sono particolarmente attive sul calciomercato: oggi la Juventus abbraccerà Emre Can e i bianconeri puntano anche Cancelo, mentre l'Inter è ormai a un passo dall'acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma.

