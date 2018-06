Mondiali, Croazia agli ottavi: 3-0 e psicodramma Argentina

La Selección crolla sotto i colpi di Rebic, Modric e Rakitic. Messi non pervenuto. Argentini a forte rischio eliminazione al primo turno, croati promossi.

21 giu 2018 di Luca Guerra

Lo avevano ribattezzato il girone di ferro, ma chi poteva immaginare che avrebbe rischiato di trasformarsi in un muro sui quali i sogni dell'Argentina rischiano di abbattersi brutalmente? Nella prima partita della seconda giornata del gruppo D, l'Albiceleste crolla sotto i colpi della Croazia a Nizhny Novgorod e mette a serio rischio l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali 2018. Decidono il match Rebic, Modric e Rakitic: uno “scarto” della Serie A, frequentata con la maglia della Fiorentina, una stella del calcio mondiale e un esponente del tiki taka del Barcellona. Tutti aspettavano Messi, ma a guadagnare la scena è stata un altro fuoriclasse con la M all'alba del cognome, abituato ad illuminare i campi della Liga come la Pulce. Maglia numero 10 sulle spalle, peccato per l'Argentina che fosse quella avversaria.

A dare un preciso indirizzo alla sfida, dopo un primo tempo con poche emozioni e zero centri, è però stato il portiere argentino Willy Caballero. Determinante, ma non come Sampaoli – che lo ha difeso lungo la propria esperienza da ct – si aspettava: minuto 53, giocata sciagurata del secondo portiere del Chelsea e palla che termina tra i piedi di Rebic. L'attaccante, protagonista sino a quel momento di una partita incolore, non ci pensa due volte, si coordina, calcia al volo e segna. Gelando la Selección.

La reazione dell'Argentina? Non pervenuta, dispersa nel distretto federale del Volga. Il canovaccio non è mai cambiato, fino alla gemma firmata Lukas Modric al 75'. Controllo sui 20 metri, finta su Otamendi e destro forte e preciso sul primo palo. Caballero in leggero ritardo, ma qui sono i meriti del numero 10 croato a superare ampiamente i demeriti del portiere argentino. Sigillo sulla prova di un centrocampo pazzesco, sempre superiore alla coppia Enzo Perez-Mascherano improvvisata da Sampaoli. Il confuso assedio finale argentino, spinto da Dybala e Higuain – ancora una volta partiti in panchina – produce solo una Caporetto. Al 92' Rakitic, che pochi minuti prima aveva colto la traversa, e Kovacic vanno via in 3 contro 2 e il centrocampista del Barcellona trova il tris a porta vuota. Gioco, partita, incontro: e lacrime dalla Russia a Buenos Aires.

Il processo a Sampaoli era nell'aria. Dopo una partita come quella dell'Argentina nella seconda giornata dei Mondiali 2018 divamperà: per una nazionale che punta alla vittoria dei Mondiali, un ko per 3-0 contro un avversario forte ma non superiore diventa difficile da accettare e digerire. Soprattutto se rischia di costare una clamorosa eliminazione al primo turno. Le avvisaglie di una serata storta erano maturate già leggendo la formazione albiceleste: passaggio alla difesa a 3, lancio di Mercado, Acuña e soprattutto di Enzo Perez, convocato in extremis per l'infortunato Lanzini, tra i titolari con esclusioni di Biglia, Rojo e Di Maria. Chiaro indice di confusione. Confermato nel corso della partita.

Il primo tempo produce più sbadigli che emozioni. Rebic si addormenta davanti a Caballero, imitato poco dopo da Enzo Perez che non approfitta del pasticcio di Lovren, Vida e Subasic e a porta vuota manca il bersaglio. Nel mezzo, una traversa pizzicata da Acuña con un cross battezzato male da Subasic. Mandzukic scalda lo stacco spedendo a lato di testa su invito di Vrsaljko, poi Rebic (sprecone dal limite nel recupero) rischia il cartellino rosso con due interventi al limite su Mercado e Salvio, ma l'arbitro Irmatov si limita all'ammonizione. Manterrà lo stesso self control nella ripresa, quando le risse e gli scontri saranno ricorrenti.

Alla quiete del primo tempo segue la tempesta dei secondi 45 minuti. Il timoniere Messi scompare lentamente dal campo dopo che Rakitic gli nega l'1-1 su assist di Meza, Sampaoli si affida a Dybala e Higuain per recuperare. Ma l'Argentina continua a far rima con confusione. E con una difesa nella quale i croati affondano come lame nel burro. Il finale ha tinte drammatiche: Croazia agli ottavi a punteggio pieno, Selección con un punto in due partite e costretta a tifare Nigeria domani contro l'Islanda. Difficile da immaginare, anche per chi aveva individuato nel girone D il più complicato dei Mondiali 2018.