La nazionale di Sampaoli favorita dai bookmakers, che aspettano Messi: un centro della Pulce è pagato 2,30. Favoriti Under 2,5 e No Goal

0 condivisioni

38 minuti fa di Luca Guerra

Senza dubbio, è uno dei tre big match (con Portogallo-Spagna e Belgio-Inghilterra) che i raggruppamenti stilati dal calendario dei Mondiali 2018 hanno offerto nel primo turno: per effetto dei risultati della giornata inaugurale, però, Argentina-Croazia diventa una partita ancor più decisiva di quanto pronosticato alla vigilia. Così, al fischio d'inizio fissato alle 20 a Novgorod, in palio ci saranno più di tre semplici punti.

Da una parte, c'è la Selección guidata da Lionel Messi: la stella del Barcellona e i suoi compagni sono alla ricerca del riscatto dopo il deludente 1-1 all'esordio contro la matricola Islanda, in una partita caratterizzata anche dal rigore parato da Halldorsson alla Pulce, e hanno bisogno di una vittoria per scacciare i fantasmi di un girone molto più complicato delle attese. Il gruppo di Zlatko Dalic, privo dell'epurato Kalinic, vuole invece confermare la vetta nel gruppo D dopo il 2-0 inflitto alla Nigeria nella prima giornata.

In casa albiceleste il ct Sampaoli ha annunciato diverse novità di formazione e un cambio di modulo - con passaggio alla difesa a 3 - rispetto alla partita inaugurale dei Mondiali: probabili gli inserimenti dal primo minuto di Mercado, Banega, Pavon e Acuña, con le esclusioni di Biglia, Di Maria, Meza e Rojo, mentre gli juventini Dybala e Higuain dovrebbero partire ancora in panchina. Di lì assisteranno, almeno in partenza, alla prova del loro compagno di club Mandzukic, confermato al centro del 4-2-3-1 ispirato da Modric e Rakitic in mezzo al campo. Quella di Novgorod sarà una vera e propria battaglia di classe e orgoglio. Analizziamo insieme tutte le quote.

I pronostici di Argentina-Croazia: le quote dei bookmakers

Al fischio d'inizio la Croazia ci arriva con 3 punti e la vetta del girone D in tasca, mentre l'Argentina è a quota 1 e deve vincere per sperare di chiudere il gruppo in prima posizione, evitando così l'incrocio con lo spauracchio Francia, probabile prima classificata del girone C, agli ottavi di finale.

Esito 1X2

Secondo i bookmakers l'Argentina è leggermente favorita sulla Croazia. Il pareggio, in fondo, potrebbe essere utile solo ai balcanici ed entrambe le squadre punteranno al bottino pieno, inevitabile in una manifestazione breve come i Mondiali. La quota migliore per l'Argentina la offre Betclic, che offre l'1 a 2,20. Su Bet365 la vittoria della Croazia è pagata a 3,90. Il pareggio è in lavagna a 3,40 su Eurobet.

Goal-No Goal

Con quegli attacchi lì, appare complicato attendersi una partita avara di emozioni e reti. Al tempo stesso, però, la posta in palio sarà molto alta ed è possibile che entrambe le nazionali attendano l'avversario, almeno nelle prime battute della partita. La rete di entrambe le squadre è data da Eurobet a 1,98, mentre Sisal paga 1,89 volte la quota giocata nel caso in cui almeno una tra Argentina e Croazia resti a secco per una sera.

Under/Over 2.5

Per le agenzie di scommesse il No Goal resta sensibilmente più probabile dell'opzione Goal. Le proporzioni delle quote non cambiano quando si tocca il numero di reti realizzate nella partita: l'Under 2,5 è favorito rispetto all'Over 2,5. Su Betstars la possibilità che i gol segnati nella partita siano almeno 3 è pagata a 2,35, mentre per chi vede una sfida con meno di 3 centri complessivi la quota più conveniente è l'1,70 di Betclic.

Getty Images Mondiali 1998, Argentina-Croazia 1-0: a segno Pineda

Risultato Esatto

Una partita decisa da una zampata di qualità: è l'orizzonte disegnato dalle previsioni dei quotisti. Per questo l'1-0 in favore dell'Argentina - verificatosi in occasione dell'unico incrocio ai Mondiali tra le due squadre, nel 1998 - è il risultato più probabile (Unibet lo paga a 6,20), mentre la vittoria di misura della Croazia è pagata 9,50 volte la posta con Sisal. Il pareggio per 1-1 è invece quotato a 6,50 da Snai.

Marcatori

Con tante stelle in campo, le quote sui marcatori non possono che risultare interessanti. La rete più attesa dai bookmakers è quella di Lionel Messi, quotata a 2,30. Il numero 10 ha segnato la sua prima rete in nazionale proprio contro la Croazia. Poco più alta la quota per un gol di Aguero (a 3), mentre un centro di Mandzukic è dato a 4,50. Occhio anche alle conclusioni dalla distanza: una rete di Modric o Banega è pagata a 7,50.