Sinceramente non so cosa faccia di solito, però ho visto che è rimasto veramente impressionato da Cristiano Ronaldo. E poi ho sentito dire da Pepe che ha chiesto la sua maglia prima dell’intervallo… Ma di cosa parliamo? Questa è la Coppa del Mondo, non è un circo! Comunque andiamo a casa a testa alta, abbiamo dominato il Portogallo. Incredibile non essere riusciti a segnare nemmeno un gol...

“Cos’è diventato il calcio, una giungla?”, esclamerebbe forse Alberto Malesani ascoltando le dichiarazioni di Nordin Amrabat . L’ala del Marocco non ci sta ed esplode dopo il match del Mondiale 2018 con il Portogallo. Che ha portato a tre cose: l’eliminazione della sua Nazionale, il quarto gol di Cristiano Ronaldo in sole due partite e tante, tantissime polemiche.

