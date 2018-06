Il centrocampista del Manchester City riprende dalla finestra dell'hotel la festa dei brasiliani. Domani la Seleçao torna in campo per la sfida contro il Costa Rica.

27 minuti fa di Marco Ercole

Il pareggio con la Svizzera nella gara d'esordio di questi Mondiali 2018 non ha abbassato il morale dei tifosi brasiliani. La conferma arriva dalla festa improvvisata sotto l'hotel della Seleçao a San Pietroburgo, immortalata in un video del centrocampista Fernandinho.

Il giocatore del Manchester City, affacciato dalla sua finestra, si è mostrato molto colpito dall'entusiasmo della torcida brasilera improvvisata, commentando così:

Clima al nostro arrivo in hotel a San Pietroburgo. Non è il massimo? Forza Brasile.

Venerdì il Brasile dovrà tornare in campo, per affrontare la Costa Rica nella seconda partita del gruppo E dei Mondiali 2018, attualmente guidato dalla Serbia capolista. La squadra di Tite non può più permettersi passi falsi, ma di sicuro - come confermato da questo video di Fernandinho - potrà contare sul sostegno incondizionato dei propri tifosi.

Clima da chegada no hotel em São Petersburgo! Top ou não?? Vai, Brasil! 🇧🇷🇧🇷💪🏾💪🏾👊🏾👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/gOJjOF9b6U — Fernandinho (@fernandinho) June 20, 2018

Mondiali 2018, entusiasmo Brasile verso il Costa Rica

Il Brasile arriva all'incontro con due dubbi, quelli legati agli acciaccati Fred e, soprattutto, Neymar, con quest'ultimo che soffre per un problema alla caviglia. Se la stella del Paris Saint-Germain non dovesse farcela, allora Tite dovrebbe optare per l'avanzamento di qualche metro della posizione di Coutinho, con l'inserimento a centrocampo di Renato Augusto.

La speranza del commissario tecnico però è di recuperare Neymar in tempo per affidargli la guida dell'attacco della Seleçao e fino all'ultimo saranno fatti dei tentativi in tal senso.

Per quanto riguarda la formazione della Costa Rica, che ha perso negli ultimi 5 incroci con il Brasile, non dovrebbero esserci rivoluzioni rispetto alla sconfitta maturata con la Serbia. L'unico ballottaggio è in attacco, dove Christian Bolanos potrebbe insidiare il posto da titolare di Johan Venegas, dopo l'ottima prova mostrata una volta entrato nella prima partita del girone E di questi Mondiali 2018.

Gli appuntamenti con il Mondiale in TV

Giovedì 21 giugno

Ore 14 - Danimarca vs Australia (Italia 1)

Ore 17 - Francia vs Perù (Italia 1)

Ore 20 - Argentina vs Croazia (Canale 5)

Venerdì 22 giugno

Ore 14 - Brasile vs Costa Rica (Italia 1)

Ore 17 - Nigeria vs Islanda (Italia 1)

Ore 20 - Serbia vs Svizzera (Italia 1)

Brasile-Costa Rica: le quote dei bookmakers

Per quanto riguarda le quote dell'incontro, un'eventuale vittoria del Brasile oscilla tra l'1.20 e l'1.22 (Bet365), mentre il pareggio è dato dalla maggior parte dei servizi di scommesse a 6.50. Per chi avesse intenzione di perorare la causa del "miracolo Costa Rica", invece, si passa dai 13 di William Hill ai 18 di Bet365.

Interessante la quota "Goal" della Snai a 2.80, così come la possibilità di vedere Fernandinho a segno, magari galvanizzato dalla carica dei suoi tifosi, quotato ben 18. Occhio pure alla quota (sempre della Snai) di 6.25 per l'Over 2.5, anche se - va detto - negli ultimi due precedenti il Brasile ha sì vinto, ma solo 1-0.