La programmazione di oggi ci offre le solite tre partite. A scendere in campo in Russia saranno Danimarca-Australia, Francia-Perù e Argentina-Croazia. Ecco dove vederle.

2 ore fa

Il calendario segna il 21 giugno e siamo entrati nel pieno del secondo round dei gironi dei Mondiali 2018. Per qualcuno è già svanito il sogno della qualificazione agli ottavi, per altri invece la corsa è ancora aperta. Quest'oggi in Russia è la volta di altri tre match, due per il gruppo C, Danimarca-Australia e Francia-Perù, e una per il gruppo D, Argentina-Croazia.

I danesi, a quota tre punti in classifica grazie alla vittoria per 1 a 0 contro il Perù, apriranno le porte alla settima giornata del campionato mondiale di calcio nella sfida contro la nazionale australiana, che proverà a conquistare i primi punti in questo Mondiale. Il match inizierà alle ore 14. Nel pomeriggio invece, alle 17, scenderà in campo la nazionale francese.

La squadra di Didier Deschamps, che si trova a pari punti in classifica con la Danimarca, affronterà il Perù e con una vittoria potrebbe già mettere un piede agli ottavi di finale. La sfida andrà di scena alla Ekaterinburg Arena.

Alle ore 20 la partita serale tra la selezione argentina e quella croata calerà il sipario su questa giornata. La Croazia, a sorpresa, è in testa alla classifica del gruppo D. Male invece l'esordio della squadra di Lionel Messi, autore di un rigore sbagliato, in questa edizione della Coppa del Mondo. I biancocelesti infatti si ritrovano con un solo punto in tasca e questa sera dovranno cercare a tutti i costi di fare bottino pieno per rimanere in corsa.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, giovedì 21 giugno, in TV e in streaming

La nazionale albiceleste è chiamata ad una sfida molto importante per il prosieguo in questo Mondiale 2018, la Francia e la Danimarca con una vittoria metterebbero un piede agli ottavi. Questo è il menù del giorno in Russia: si inizia alle 14 con Danimarca-Australia, si prosegue alle 17 Francia-Perù e si conclude con Argentina-Croazia alle ore 20.

Le prime due partite saranno visibili in diretta su Italia 1, mentre il match serale andrà in onda su Canale 5. Inoltre sarà possibile assistere alle gare anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: