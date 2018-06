Il club biancoceleste chiude il primo colpo: l'esterno mancino è a Roma per le visite mediche. Affare da 6,5 milioni di euro.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Il calciomercato della Lazio porta il primo nome: Riza Durmisi. Il club del presidente Claudio Lotito ha chiuso l’affare per l’esterno del Betis Siviglia. Visite mediche a Roma, poi la firma sul contratto. Agli spagnoli circa 6,5 milioni di euro per un’operazione filata liscia, senza intoppi.

In una decina di giorni tutto chiuso: il giocatore, dopo la fine della stagione in Liga, si è rilassato in vacanza prima di sbarcare a Roma per le consuete visite di rito. Poi ripartirà per godersi gli ultimi scampoli di relax in attesa dell’inizio ufficiale della stagione. La Lazio si ritroverà da metà luglio ad Auronzo di Cadore per svolgere il ritiro estivo.

Durmisi, danese ma di origini macedoni-albanesi, era passato al Betis Siviglia nel 2016 per 2 milioni di euro. È cresciuto nel Brøndby, la sua squadra del cuore con cui ha esordito anche tra i professionisti. Ventitré presenze con la Danimarca, ma non è al Mondiale. Vuole rilanciarsi con la maglia biancoceleste agli ordini di mister Inzaghi. Ufficialmente, è il primo colpo di calciomercato estivo della Lazio.

GettyImages Calciomercato, Durmisi nuovo acquisto della Lazio: eccolo con la Danimarca

Calciomercato Lazio, arrivato Durmisi: velocità e corsa per Inzaghi

Il primo rinforzo del calciomercato della Lazio si chiama Riza Durmisi. Esterno di centrocampo o terzino ormai ex Betis Siviglia, classe 1994, danese ma di chiare origini macedoni-albanesi. La squadra di Inzaghi sistema così la corsia mancina in attesa di un centrale di livello per rimpiazzare il partente de Vrij. Affare da 6,5 milioni di euro.

In mattinata il calciatore si è presentato alla clinica Paidea per le visite mediche. Sorridente, ha subito ammesso tutta la sua felicità per l’affare:

Sono contento di essere qui. Ora sosterrò le visite, forza Lazio!

Contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione, circa il triplo dello stipendio versato dagli spagnoli. Un notevole salto.

Getty Images Calciomercato, Durmisi alla Lazio: qui il terzino sfidava Messi

Il profilo

Mancino naturale, molto veloce, dotato di buona tecnica. Può agire terzino in una difesa a 4 ed esterno in un centrocampo a cinque, come quello costruito da Inzaghi nell’ultima stagione. Era stato inserito nei 35 pre convocati per il Mondiale in Russia dalla Danimarca, poi tagliato all’ultimo.

La delusione più grande della mia vita.

In vacanza, si è rilassato e ha dimenticato tutto. Riparte alla Lazio, vuole stupire. In due stagioni al Betis ha segnato 3 gol e fornito 8 assist. Inzaghi ha così un’arma in più in attesa di ripartire con la nuova stagione. Il tecnico aspetta sempre il difensore centrale, lo troverò molto probabilmente sotto le Tre Cime di Lavaredo a metà luglio, giorni di inizio del ritiro.