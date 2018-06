L'ex Liverpool è in città per i test medici cui seguiranno le firme. Per il centrocampista tedesco è pronto un accordo quadriennale da 5 milioni.

2 ore fa di Alberto Casella

C'è anche chi ha fatto qualche ora di coda all'aeroporto di Caselle per non perdersi lo sbarco del più annunciato e atteso fra gli acquisti del calciomercato della Juventus, almeno fino a questo momento.

Emre Can e la Vecchia Signora, cronaca di un matrimonio annunciato da tempo e che ora sta davvero per essere celebrato: lo "sposo" è arrivato in mattinata, su un aereo privato del club, da Ibiza dove stava trascorrendo le vacanze.

Corteggiato da tempo e considerato sempre più vicino alla Juventus, il 24enne centrocampista tedesco di origine turca aveva accettato le proposte del club dopo che la titubanza del Liverpool in tema di rinnovo lo aveva messo, di fatto, sul calciomercato.

Elegante e col volto disteso, il nuovo colpo del calciomercato bianconero si è prestato volentieri alla routine di selfie e autografi con i tifosi che premevano sulle transenne, sia a Caselle, sia davanti al J Medical, dove è stato portato subito per le visite mediche di rito. "Emre Can is in the building" è il post del club.

Emre Can is in the building! 😁😎📱 pic.twitter.com/AQsLg2B7r8 — JuventusFC (@juventusfcen) June 21, 2018

Nel pomeriggio sono previste le firme in sede: il centrocampista tedesco siglerà un quadriennale da cinque milioni, secondo gli accordi già raggiunti in un noto studio legale londinese. Allegri può sorridere.