Bundesliga, ufficiale: Nagelsmann allenerà il Lipsia dal 2019/2020

Nel pomeriggio è arrivato il doppio annuncio: il tecnico tedesco lascerà l'Hoffenheim l'anno prossimo e si accaserà nel club di proprietà della Red Bull.

un'ora fa di Daniele Minuti

Un annuncio a sorpresa per uno dei tecnici più interessanti non solo della Bundesliga ma dell'intero panorama del calcio europeo: nel pomeriggio infatti l'Hoffenheim ha rilasciato un comunicato sul suo sito ufficiale in cui rivela che Julian Nagelsmann lascerà il club alla fine della prossima stagione.

🔵⚪️ #TSG



Julian #Nagelsmann wird die TSG Hoffenheim am Ende der Saison 2018/19 verlassen.



Der 30-Jährige, der im Februar 2015 den Posten des Cheftrainers bei der TSG übernommen hat, macht Gebrauch von einer vertraglich fixierten Ausstiegsklausel.



🌐 https://t.co/eoT1XvliFL pic.twitter.com/NhTjYJVHL9 — TSG Hoffenheim (@achtzehn99) June 21, 2018

Una decisione inattesa quella sul futuro del giovane allenatore che molti vedono come il futuro delle panchine in Germania, molto legato alla tifoseria dopo la splendida qualificazione in Champions League conquistata alla fine della scorsa annata.

Nagelsmann sorprende tutti anche perché dopo l'addio di Jupp Heynckes al Bayern Monaco lui aveva chiarito la sua volontà di rimanere all'Hoffenheim. Ma la cosa più inaspettata è la notizia arrivata soltanto poche ore dopo: la sua prossima squadra è già decisa e sarà il Lipsia.

OFFICIAL: Julian #Nagelsmann will become RB Leipzig head coach from the 2019/20 season.



The 30-year-old joins from @achtzehn99_en and has agreed a contract with #DieRotenBullen until 2023. #Nagelsmann2019 pic.twitter.com/DVRrvBHR4c — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 21, 2018

Bundesliga, Nagelsmann allenerà il Lipsia dal 2019

Il secondo clamoroso annuncio di giornata infatti è arrivato sul sito ufficiale del Lipsia: dalla stagione 2019/2020 Julian Nagelsmann sarà l'allenatore del club di proprietà della Red Bull, firmando un contratto fino al 2023.

Curiosamente, la squadra arrivata al quinto posto nell'ultima Bundesliga è al momento senza allenatore dato che dopo la fine del campionato c'è stato l'addio di Ralph Hasenhüttl e quindi il suo successore rimarrà in carica soltanto per un anno.

Dal 2019 infatti il padrone della panchina del Lipsia diventerà Nagelsmann che però prima affronterà la prossima Bundesliga e Champions League alla guida del suo Hoffenheim, magari cercando di riportarlo fra le prime quattro in campionato. Battagliando ironicamente anche con il Lipsia.