Il campione pesi leggeri UFC punge pesantemente il fighter irlandese, candidato alla prossima title shot nelle 155 libbre.

20 giu 2018 di Massimiliano Rincione

Conor McGregor potrebbe concretamente affrontare Khabib Nurmagomedov nei prossimi mesi. L'irlandese, ex campione pesi leggeri UFC nonché figura più nota e al contempo controversa delle MMA recenti, avrebbe dunque la chance di riconquistare la corona scippatagli a seguito della sua prolungata assenza dalle scene. Le trattative, come riferito nei giorni scorsi, sarebbero già partite da un po', con ambedue le parti che hanno già manifestato sensazioni positive relativamente ad un possibile accordo.

McGregor che manca dalle scene delle grandi MMA da UFC 205, evento in cui sconfisse Eddie Alvarez per KO diventando il primo fighter UFC a detenere contemporaneamente due cinture in diverse categorie di peso. Da quel 12 novembre 2016 sono ormai passati ben 23 mesi, con "Notorius" che non si è praticamente mai più visto all'interno di un ottagono se non per inveire contro Marc Goddard in occasione di Bellator 187.

La cornice dell'incontro più atteso dell'ultimo triennio potrebbe essere la T-Mobile Arena di Las Vegas, con UFC 229 del prossimo sabato 6 ottobre che - nell'eventualità di un epilogo positivo - sancirebbe il tanto agognato rientro del combattente di Dublino. Ciò nonostante Khabib Nurmagomedov parla già come se l'incontro fosse pressoché ufficiale, con le sue dichiarazioni a sport24.ru che già si focalizzano sul possibile esito del match.

In realtà non so ancora chi sarà il mio prossimo avversario, anche se è probabile che mi rivedrete a Las Vegas. Personalmente voglio affrontare McGregor: i fan delle MMA vogliono questa lotta, e spero che anche Conor sia dello stesso avviso. Lui ha parlato tanto, ma si è improvvisamente zittito non appena le vere contrattazioni per il match sono cominciate. In quale round lo sconfiggerò? Non lo so, così come non lo sa nessuno. Quel che è certo però è che lo distruggerò.

L'idea che la fa da padrone negli ultimi giorni è che manchi poco all'accordo trilaterale tra Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor e UFC. Probabile che l'irlandese debba ancora sciogliere le ultime riserve, anche se l'idea di tornare e provare a riconquistare una cintura mai persa all'interno dell'ottagono dovrebbe stuzzicarlo non poco. Ecco perché bisognerà attendere eventuali annunci da parte della promotion più importante al mondo, che potrebbe anche ufficializzare la contesa durante l'International Fight Week del prossimo luglio.