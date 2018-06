Il club di San Marino ha ufficializza l'ingaggio dell'ex attaccante del Cervia: giocherà il preliminare di Europa League contro il Bala Town.

0 condivisioni

5 ore fa

Riecco Sossio Aruta. L'attaccante diventato famoso grazie al reality "Campioni - Il Sogno", in cui indossava la maglia del Cervia, viene annunciato a 47 anni dal Tre Fiori, club di San Marino che disputerà i preliminari di Europa League contro i gallesi del Bala Town (in programma il 28 giugno a Forlì e il 5 luglio al Maes Tegid, villaggio di Bala situato nella contea di Gwynedd).

Per il Re Leone - questo il suo soprannome - si tratta di un ritorno avendo già giocato nel Tre Fiori dal 2009 al 2011 segnando ben 33 reti in 40 presenze. "Torna a ruggire con la maglia del Tre Fiori F.C Sossio Aruta. Il Re Leone - recita il comunicato del club - ha firmato il contratto per le due partite in Europa".

Aruta farà così il suo esordio in Europa League ma non in una competizione continentale, visto che nel 2010 scese in campo nel turno preliminare di Champions League. L'obiettivo dell'ex, tra le tante, di Ascoli, Benevento e Pescara, è raggiungere quota 400 gol in carriera. "Sono a 374, voglio riuscire a tagliare il traguardo dei 400".