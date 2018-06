Come un anno fa le divise rappresentano i quartieri storici di Firenze, e così oltre alla prima maglia viola (ispirata agli anni '70) troviamo anche il bianco, il rosso, l'azzurro e il verde. A indossarle per primi sono stati alcuni giocatori del Calcio Storico Fiorentino, leggendario torneo del capoluogo toscano.

La Fiorentina di Stefano Pioli ha presentato le maglie per la stagione 2018/2019. Presso la sede della Società Canottieri ai piedi del Ponte Vecchio, il club viola ha svelato le nuove casacche tragate Le Coq Sportif e ha ricordato il suo capitano Davide Astori, tragicamente scomparso lo scorso 4 marzo 2018 in una camera d'albergo di Udine.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK