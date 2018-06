Anche Sport dedica la sua apertura alla partita di questa sera della Nazionale spagnola che dopo il pareggio per 3-3 arrivato nella partita inaugurale dei Mondiali in Russia oggi giocherà contro l'Iran.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport titola sulla situazione difficile del Milan che già oggi potrebbe conoscere il suo futuro nelle competizioni europee per via della sentenza UEFA. Il rischio è l'esclusione dall'Europa League.

Ma non sono quelle legate alla Coppa del Mondo in Russia le uniche notizie importanti che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa. Infatti in questi giorni (forse persino oggi) è attesa la sentenza dell'UEFA sul futuro del Milan nelle competizioni europee.

