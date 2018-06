6 - Luis Suarez 🇺🇾 ai Mondiali: Primo giocatore uruguaiano a segnare in tre differenti edizioni dei Mondiali (2010, 2014, 2018). Secondo miglior marcatore dell'Uruguay nella storia dei Mondiali, alla pari di Diego Forlan (6 gol per entrambi). Cannibale. #WorldCup #URUKSA pic.twitter.com/w0tYomp5fN

Luis Suarez si sblocca e l'Uruguay vola agli ottavi di finale vincendo ancora 1-0. Dopo il successo all'esordio nei Mondiali contro l'Egitto, la Nazionale di Tabarez fa il bis piegando ed eliminando l'Arabia Saudita. Decide al 23' la rete del Pistolero che diventa il primo giocatore uruguaiano a segnare in tre differenti edizioni dei Mondiali: dopo le esultanze nel 2010 e nel 2014, ecco la firma nella kermesse iridta del 2018. L'attaccante del Barcellona - riporta Opta - è ora anche il miglior marcatore dell'Uruguay nella storia della Coppa del Mondo in compagnia dell'ex Inter Diego Forlan: entrambi sono a quota 6 gol. La Celeste è ora a quota 6 punti nel Gruppo A insieme alla padrona di casa Russia. La sfida del 25 giugno contro Cheryshev e compagni varrà il primo posto nel girone.

