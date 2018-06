Mondiali, Argentina: il tweet per Messi diventa virale. E la madre di Leo...

Un tifoso della Selección scrive al numero 10 su Twitter e le sue parole fanno il giro del mondo. Intanto la mamma della Pulce rivela: "Ha pianto per le critiche".

2 ore fa

Lionel Messi ha fallito all'esordio nei Mondiali di Russia 2018. La sua Argentina ha pareggiato 1-1 contro l'Islanda e lui ha sbagliato il rigore del 2-1. La Pulce tornerà in campo domani sera alle ore 20 contro la Crozia, l'imperativo per Sampaoli &co. è vincere.

Intanto alla vigilia della sfida alla Nazionale di Dalic, sono diventate virali le parole di un tifoso argentino che su Twitter si è rivolto a Messi: "Puoi giocare male le prossime due partite, l'Argentina può essere eliminata ma io non mi dimentico come ci hai regalato la qualificazione al Mondiale. Voglio solo che tu ti diverta in campo e che non giochi per quelli che non ti stimano".

Proprio di questi ultimi, quello che hanno criticato Messi, ha invece parlato la madre della stella del Barcellona, Celia Cuccittini, intervenuta su Canale 13 di Buenos Aires:

Stiamo supportando Leo, lui è il primo a voler portare in trionfo l'Argentina. Vuole vincere il Mondiale e noi soffriamo quando viene criticato. Ho sentito dire che Leo non abbia a cuore l'Argentina, una falsità assoluta. Dovrebbero vedere come soffre e piange ogni volta. Le critiche gli fanno male e lo feriscono. Ora però è calcio e fiducioso, ha grandi aspettative