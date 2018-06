La squadra di Santos batte il Marocco (eliminato) ed è ora prima nel Gruppo B a 4 punti. CR7 segna ancora e diventa il miglior marcatore europeo con la Nazionale.

31 minuti fa

Ancora lui, sempre lui. Dopo la tripletta rifilata alla Spagna nella partita d'esordio dei Mondiali, Cristiano Ronaldo ha esultato ancora raggiungendo quota 4 gol in appena due match della kermesse iridata. Una rete pesantissima segnata dopo appena 4' che è valsa la vittoria del Portogallo per 1-0 contro il Marocco, ufficialmente eliminato.

Imperdonabile l'errore di Manuel da Costa, difensore dell'İstanbul Başakşehir che su un calcio d'angolo si è perso la marcatura del numero 7 e gli ha permesso di colpire di testa indisturbato e stabilire l'ennesimo record: CR7 - riporta Opta - è diventato il giocatore europeo ad aver segnato più gol in Nazionale, ben 85 in 152 partite. La leggenda ungherese Ferenc Puskas è stata superata. Il prossimo obiettivo di Cristiano è Ali Daei, ex attaccante dell'Iran che guida la classifica all time delle Nazionali con 109 gol.

La classifica del Gruppo B dei Mondiali di Russia 2018 vede ora il Portogallo in testa a quota 4 punti davanti a Iran (3), Spagna (1) e Marocco (0). Stasera alle ore 20 le Furie Rosse affronteranno la Nazionale del ct Carlos Queiroz per raggiungere in vetta i lusitani.