Mondiali, allarme a Mosca: la birra sta finendo

La notizia è stata riportata dall'Agenzia di Stampa Reuters che ha contattato diversi produttori di birra e proprietari di locali nella capitale russa.

un'ora fa

L'infortunio di Neymar? La Germania a rischio eliminazione? L'esordio flop di Lionel Messi? No, in queste ore i tifosi presenti in Russia - precisamente a Mosca - per seguire i Mondiali sono preoccupati per un altro motivo: la birra sta finendo. Proprio così. A riportarlo è l'Agenzia di Stampa Reuters secondo cui sono stati consumati 800 litri di birra negli ultimi tre giorni.

Ritmi di vendite che ovviamente rappresentano una situazione straordinaria e a cui la Russia si era preparata, ma evidentemente non abbastanza per soddisfare le esigenze degli assetati tifosi. Sembra infatti che l'incessante consumo di birra e i tempi di attesa per ricevere i rifornimenti stiano mettendo in crisi diversi locali della capitale russa.

Eravamo pronti per questo grande evento, ma non credevamo - ha detto un cameriere - che i tifosi bevessero esclusivamente birra. Lunedì abbiamo quasi finito le birre e ora siamo in attesa dei rifornimenti, le persone sono davvero tante...

Il fornitore russo di Carlsberg, Baltika, fa sapere - si legge su Rivista 11 - che il rischio di restare a secco di birra durante i Mondiali sia concreto. Heineken invece non lancia nessun campanello d'allarme ma al contrario gongola per l'impennata di vendite. C'è poi Anheuser-Busch InBev, il più grande produttore di birra al mondo nonché sponsor ufficiale della FIFA per il Mondiale, che non ha rilasciato commenti.