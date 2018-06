I tedeschi campioni in carica rischiano di esser eliminati già sabato. Gli svedesi provocano cercando di innervosire: "Segneremo più di un gol. Non sono loro i più forti del girone".

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Paura e ansia. In Germania improvvisamente vivono così. Perché sabato, perdendo, i tedeschi verrebbero automaticamente eliminati dai Mondiali 2018. La sconfitta con il Messico e la vittoria della Svezia contro la Corea del Sud mette la nazionale di Low con le spalle al muro. Non si può più sbagliare.

Quella contro la Svezia sarà quindi una vera e propria finale per i campioni in carica. Altrimenti, per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, ci sarebbe una clamorosa eliminazione del detentore del trofeo già nella fase a gironi. E dopo le mancate qualificazioni di Italia, Olanda, Cile e Usa, perdere anche la Germania toglierebbe ulteriore fascino ai Mondiali 2018.

La situazione per i tedeschi non è affatto semplice. Con la sconfitta, come detto, verrebbero eliminati, ma anche il pareggio potrebbe esser fatale. Se il Messico dovesse far punti contro la Corea del Sud, infatti, a messicani e svedesi all'ultima giornata basterebbe un punto a testa per qualificarsi matematicamente. Un risultato di comodo, visto che c'è lo scontro diretto. O un biscotto, come si dice in gergo.

Getty I giocatori tedeschi al termine della partita con la Svezia

Mondiali 2018, la Germania a rischio eliminazione

Quella di sabato fra Svezia e Germania è quindi un vero e proprio spareggio. Un dentro o fuori. E gli svedesi, che hanno due risultati su tre, dopo aver eliminato Olanda e Italia sognano l'ennesima grande impresa. Per farlo cercheranno di spezzettare spesso il gioco, per impedire ai tedeschi di alzare il ritmo. Perdite di tempo e provocazioni. Quelle, a dire la verità, sono già cominciate.

Il centrocampista svedese Durmaz ha perfino affermato di non essere troppo preoccupato dalla Germania. Secondo lui, ai Mondiali 2018, non sono i tedeschi gli avversari più temibili per la Svezia:

L'ho già dichiarato in passato, ora lo ripeto: l'avversario più forte del girone è il Messico. Se dietro siamo compatti i tedeschi si innervosiranno facilmente e per noi sarà un vantaggio.

Particolarmente spavaldo anche Emil Forsberg, trequartista del Lipsia che i tedeschi, giocando nel loro campionato, li conosce particolarmente bene:

Con la Corea del Sud potevamo fare più di un gol, ma li faremo con la Germania.

Ed ecco che i tedeschi improvvisamente hanno paura. Il rischio di uscire c'è, ed è concreto. Il calendario, da questo punto di vista, è stato molto sfortunato. Ed ecco che in Germania, almeno fino a sabato, si vive con paura e ansia.

Mondiali 2018, Germania-Svezia: le quote dei bookmakers

La Germania, come detto, ha assolutamente bisogno di vincere. Per questo l'1 dei tedeschi è nettamente favorito (si trova a 1,44 su William Hill). Bet365 offre l'X a 5,00 e il 2 addirittura a 9,00. Il No Goal è nettamente favorito sul Goal, come dimostrano le quote (rispettivamente a 1,70 e 2,05). La partita però rischia di essere molto equilibrata. Gli esperti si dividono infatti sull'Under/Over 2,5: su Unibet l'Under 2,5 si trova a 1,95, ma l'Over è offerto a 1,95.

Quote tremendamente vicine che evidenziano l'incertezza sull'andamento della gara. Il risultato esatto più probabile è l'1-0, bancato a 6,00, ma attenzione al 2-0 per i tedeschi offerto a 6,25. Proposto a 11,00 lo 0-0, a 9,00 l'1-1. Più difficile la vittoria svedese: lo 0-1 paga 18,00 volte l'importo scommesso, lo 0-2 addirittura 40,00. Segnaliamo infine a 4,00 il gol di Marco Reus e quello di Hummels a 13,00 (la partita potrebbe sbloccarsi su calcio da fermo). Fra gli svedesi il gol di Berg è in lavagna a 5,50.

Mondiali 2018, Germania-Svezia: l'appuntamento in TV

La partita fra Germania e Svezia verrà trasmessa in diretta TV sabato 23 alle ore 20:00 su Canale 5. Per chi volesse dilettarsi con la telecronaca della Gialappa's Band (e con i loro ospiti di parte) c'è la possibilità inoltre di collegarsi con Mediaset Extra.